Кубок огня: как стартовал новый турнир от Единой лиги

Помимо основного чемпионата, Единая лига ВТБ совместно со своим партнером в этом сезоне решила проводить внутрисезонный Кубок, в котором принимают участие шесть российских и две иностранные команды. Стартовал же новый турнир в Екатеринбурге, где местный «Уралмаш» не смог ничего противопоставить «Зениту». Подробнее о матче и мотивации клубов — в материале «Известий».

Красивая встреча

Матчи Кубка пройдут с октября 2025 года по апрель 2026 года. Формат турнира: восемь клубов поделены на две группы по четыре команды в каждом квартете. В группу А попали ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Парма» и «Мега». В группу B — «Зенит», УНИКС, «Уралмаш» и «Игокеа».

В регулярном чемпионате каждая команда в своей группе сыграет шесть матчей (по три матча дома и на выезде) с каждым из соперников своей группы. Команды, занявшие 1–2-е места в группах, квалифицируются в «Финал четырех». Всего будет проведено 28 матчей в турнире — 24 в регулярном сезоне, четыре в рамках «Финала четырех».

— Единая лига возвращается на международный уровень, — ранее отмечал «Известиям» президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. — Наш совместный турнир с новым беттинговым спонсором — с участием клубов из Сербии и Боснии и Герцеговины — станет официальным. Также надеемся, что в будущем он попадет в официальный календарный план.

Первую игру нового турнира принимал Екатеринбург, и она ожидалась крайне интригующей и непредсказуемой. Уральцы стартовали неровно — преподнесли первую сенсацию в матче открытия сезона лиги, обыграв в Краснодаре «Локомотив-Кубань» победным броском Гарретта Нэвелса. А затем столь же неожиданно уступили на домашней арене МБА-МАИ. По словам главного тренера «Уралмаша» Ростислава Вергуна, его подопечные горели большим желанием исправиться за неудачу перед своими трибунами.

У фаворита из Санкт-Петербурга тоже был максимальный настрой — на прошлой неделе сине-бело-голубые крупно уступили дома принципиальному сопернику УНИКСу. Александер Секулич после сирены произнес важные слова: «Главное, что мне действительно не понравилось, — и это то, что я терпеть не могу, когда команда делает, — это то, что мы сдались в четвертой четверти… Я всегда говорю: ладно, ты можешь проиграть, но то, как ты проигрываешь, — очень важно». После таких слов главного тренера баскетболисты «Зенита» просто обязаны реагировать.

Преимущество «Уралмаша» виделось в преемственности состава и сыгранности, на стороне гостей — индивидуальное мастерство звезд во главе с Ненадом Димитриевичем. Правда, в первой же атаке македонец получил болезненный удар в колено, а его клуб пропустил рывок 7:0. Сине-бело-голубые ответили дальними попаданиями Жбанова, Рэндольфа и Воронцевича, заставив Вергуна реагировать тайм-аутом. Димитриевич вернулся на паркет ближе к концу четверти (болельщики клуба могли выдохнуть). К тому моменту гости уже полностью контролировали ход игры и закончили первую десятиминутку с двузначным преимуществом.

До большого перерыва у «Зенита» солировал Рэндольф (15 очков), а быстро набравшего три фола Пойтресса здорово подменил Мартюк. «Уралмаш» держался за счет хорошей реализации штрафных (сине-бело-голубые быстро исчерпали лимит командных фолов), но приблизиться к сопернику не получилось.

На атакующем потенциале уральцев сказалось отсутствие Нэвелса, Белянкова и Эллиса, получившего повреждение перед стартом сезона. «Зенит» тоже играл в Екатеринбурге без двух лидеров — капитана Сергея Карасева и основного разыгрывающего Трента Фрейзера. Однако ротация петербургского клуба объективно сильнее. Гости уверенно забрали и третью четверть (очень хорош в эти минуты был уроженец Екатеринбурга Жбанов), превратив четвертый игровой отрезок в формальность. В нем оба тренера проверили в деле молодых игроков.

Крупный заработок

Итоговый счет 93:63 — так «Зенит» выигрывает первый матч в истории нового внутрисезонного Кубка.

— Впечатления положительные, — рассказала «Известиям» генеральный директор турнира Илона Корстин. — Удалось сделать яркий праздник, привлечь на баскетбол новую аудиторию, реализовать интересные идеи. Был особенный приезд игроков на арену. Они заходили в зал по оранжевой дорожке, со вспышками огня, почувствовав себя настоящими звездами. По аналогии крупных кинофестивалей. Также мы сделали застройку в фирменных цветах партнера, благодаря этому ТВ-картинка получилась качественной. Совместно с клубом проработали шоу-программу, которая не оставила зрителей равнодушными. «Уралмаш» провел большую работу, офис лиги заранее выехал в Екатеринбург. Вместе мы готовились к старту нового турнира. Все старались, хотели показать, что можно сделать антураж баскетбольных матчей особенным и привлечь много зрителей. Еще из важного я бы отметила, что мы играли новым мячом. Он оранжевый, немного в стиле ретро. Плюс лига по согласованию с клубам сделала командам новую форму, которая по дизайну отличается от регулярного чемпионата. В спортивном плане же «Зенит» выглядел гораздо сильнее. Наставник «Уралмаша» волновался, что праздничная атмосфера может расслабить его парней. Возможно, он оказался прав, но самое важное, что им не хватило двух лидеров — Нэвелса и Эллиса. Без этих игроков «Уралмашу» очень тяжело, особенно контролировать щит с топ-клубами в отсутствие Октавиуса.

Также Илона Корстин рассказала о финансовом стимуле для участников турнира.

Клубы за каждый сыгранный матч внутрисезонного Кубка вне зависимости от результата получают бонус — 2 млн рублей. Больше всех получат команды, попавшие в «Финал четырех». Команда-чемпион может заработать 20 млн рублей, второе место — 18, третье — 16, четвертое — 14.

Следующий матч турнира состоится 15 октября в Перми. Местная «Парма» примет ЦСКА.