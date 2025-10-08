Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману

Вооруженные силы (ВС) России приближаются к населенному пункту Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 октября сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью для «России 24».

«Краснолиманское направление требует особого внимания, потому что здесь улучшаются позиции. <...> В районе Красного Лимана также мы видим, что наши подразделения приближаются всё ближе [к населенному пункту]», — сказал он.

Пушилин также отметил, что освобождение данного населенного пункта «не за горами». Кроме того, по его словам, бои идут в районе поселения Ямполь.

4 октября сообщалось, что взвод 151-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью покинул позиции на изюмском направлении. Отмечается, что к настоящему времени руководство ВСУ уже смирилось с потерей Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Похожая ситуация сохраняется и в районе села Моначиновка на западном берегу реки Оскол. Подчеркивается, что в этом районе украинские силы отступают целыми подразделениями.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ