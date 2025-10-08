Экономист предупредил о риске вытеснения частных инвестиций госсектором из-за госдолга

Реклама
Астафьев: рост госдолга создает угрозу вытеснения частных инвестиций госсектором
Рост государственного долга создает угрозу вытеснения частных инвестиций госсектором, что может вызвать снижение кредитных рейтингов и новые реструктуризации долгов. Об этом 8 октября заявил «Известиям» предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

«Мировой долг действительно выходит на исторические максимумы: по данным МВФ, совокупные обязательства государств превысили $100 трлн и уже приближаются к 93% мирового ВВП. Проблема в том, что при более высоких ставках, чем до пандемии, растет стоимость обслуживания долга. Для развитых экономик это означает сужение «фискального пространства», а для развивающихся стран — угрозу долговых кризисов и зависимости банковских систем от суверенных заимствований. В такой ситуации усиливается риск вытеснения частных инвестиций государственным сектором, нарастают угрозы снижения рейтингов и новых реструктуризаций», — сказал эксперт.

По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) подчеркивает важность долгосрочной бюджетной коррекции. Астафьев отметил, что государствам необходимо не столько увеличивать расходы, сколько более эффективно их распределять, смещая акценты в сторону инфраструктуры, образования и здравоохранения.

«Практически это приведет к ужесточению налоговой политики, расширению внутренних рынков заимствований и более жесткому контролю за расходами. Главный риск для мировой экономики — длительный период низких темпов роста при рекордных долгах; главный рецепт стабилизации — предсказуемая фискальная политика и повышение отдачи от каждого бюджетного рубля», — заключил экономист.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила в этот же день, что глобальный государственный долг превысит объем всей мировой экономики в 2029 году. Также она отметила, что рост спроса на золото служит тревожным сигналом того, что мировая экономика может столкнуться с проверкой на устойчивость. Георгиева добавила, что эффект от импортных пошлин США на мировую экономику еще не проявился.

