Мишустин заявил о росте агропрома России более чем на 50% за 10 лет
За последнее десятилетие показатели роста в отечественном сельском хозяйстве составили более 50%. Такими данными 8 октября поделился председатель правительства России Михаил Мишустин.
«За 10 лет агропром наш вырос свыше чем на 50%. Он стал более высокотехнологичным, более конкурентоспособным», — рассказал премьер-министр на пленарном заседании выставки «Золотая осень».
Мишустин заметил, что президент России Владимир Путин неоднократно отмечал вклад, которые внесли россияне в укрепление сельского хозяйства, ставшее одной из основ для суверенитета.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев 6 октября в ходе встречи с российским лидером в Кремле заявил, что в РФ в текущем году урожайность зерновых выросла на 10%. По его словам, урожай пшеницы в этом году ожидается на уровне порядка 88 млн т. Он подчеркнул, что во многом это стало возможно благодаря системной поддержке государства и вводу передовых технологий.
