Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке

Bild: нападение на мэра Хердекке, вероятно, совершила ее 17-летняя приемная дочь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Нападение на новоизбранного мэра немецкого города Хердекке Ирис Штальцер могла совершить ее 17-летняя приемная дочь. Об этом 8 октября сообщила газета Bild.

«Предполагаемое орудие преступления, кухонный и еще один нож, было найдено в детской комнате ее (Штальцер. — Ред.) приемного сына (15 лет). Между тем подозрение в совершении преступления направлено на приемную дочь (17 лет) политика», — указано в материале.

Газета утверждает, что полиция обнаружила в доме мэра одежду, залитую кровью. Предположительно, она принадлежит 17-летней девушке. Полицейские также нашли следы крови, которые, как утверждается, кто-то пытался устранить до прибытия службы экстренной помощи.

В ходе допроса, по словам главы отдела по расследованию убийств, Штальцер указала на свою дочь как на возможного подозреваемого. Полиция продолжает работать на месте происшествия, и следствие не исключает, что преступление могло быть связано с домашним насилием между матерью и дочерью, конфликт из-за которого произошел еще летом прошлого года, пишет Bild.

На данный момент 17-летняя дочь и 15-летний сын Штальцер находятся под стражей, они должны быть переданы в управление по делам несовершеннолетних, заключает газета.

О нападении на мэра Хердекке стало известно накануне. По данным издания Focus, Штальцер получила в общей сложности 13 ножевых ранений в живот и спину. Тогда утверждалось, что на мэра напала группа мужчин на улице, а после случившегося ей удалось доползти до своего дома, где Штальцер обнаружили ее дети.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

