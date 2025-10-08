Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил объекты ведомства в Таджикистане. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны РФ.
«В рамках рабочего визита в Республику Таджикистан министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел, расположенные на территории республики», — написали в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Белоусов проверил оснащенность подразделений современным вооружением и военной техникой. Кроме того, министру представили наземные робототехнические комплексы, способные выполнять широкий спектр задач: от доставки продовольствия и боеприпасов до уничтожения противника. Министр также провел совещание, на котором обсуждались текущее положение дел на базе, проведение учений и занятий по боевой подготовке.
«Основным вооружением узла является модернизированный оптико-электронный комплекс, предназначенный для обнаружения и распознавания космических объектов», — доложил Белоусову генерал-полковник Александр Головко.
Ранее, 18 сентября, Белоусов обсудил перспективные направления взаимодействия с начальником Главного штаба Вооруженных сил (ВС) Нигерии генералом Кристофером Гвабином Мусой. Отмечается, что Белоусов также поблагодарил членов нигерийской делегации за участие военных страны в совместном стратегическом учении «Запад-2025» в качестве наблюдателей.
