Счетная расплата: в регионах не хватает лекарств от ревматических болезней

В четырех российских регионах пациенты пожаловались на проблемы с доступностью препарата, который содержит действующее вещество этанерцепт. Трудности с получением лекарства возникли в Москве, Подмосковье, а также Нижегородской и Липецкой областях , выяснили «Известия». Средство применяют для терапии ревматических заболеваний, пациенты получают его бесплатно в государственных медорганизациях. При этом в 2025 году поставлено больше таких лекарств, нежели в прошлом. Проблема носит организационный характер, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Например, по их словам, к отсутствию препарата могли привести несвоевременно заключенные тендеры или некорректно рассчитанная потребность в лекарстве.

Где нет препарата и когда он появится

Пациенты с ревматическими заболеваниями столкнулись с нехваткой препаратов с действующим веществом этанерцепт в четырех российских регионах, выяснили «Известия». Такие лекарства применяются для терапии ревматоидного и псориатического артрита, полиартрита, спондилита, псориаза и юношеского артрита.

Фото: Global Look Press/uwe umstätter

Проблема возникла в Москве, а также в Подмосковье, Нижегородской и Липецкой областях. Так, например, о наличии проблем с доступностью лекарства в столице «Известиям» сообщила москвичка Валерия с полиартритом. Она рассказала, что ей уже неделю не выдают препарат с этанерцептом, который положен ей по региональной льготе.

— В начале октября я пришла в аптечный пункт на Ленинском проспекте для получения лекарства. Мне назначили его три года назад, до осени 2025 года проблем не было, его стабильно выдавали. В этот же раз получить препарат я не смогла, — сказала девушка. — В аптечном пункте мне сказали, что препараты с этанерцептом отсутствуют уже более трех недель, и порекомендовали обратиться к врачу, чтобы мне сменили терапию.

По ее словам, факт отсутствия лекарств с этим действующим веществом ей подтвердили и на горячей линии по вопросам льготного лекарственного обеспечения в Москве.

— Мне сказали, что мой рецепт есть в базе, но переведен в отсроченный , — рассказала Валерия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Она уточнила, что для смены терапии ей нужно пройти врачебную комиссию, в проведении которой ей пока отказывают.

— В больнице мне сказали, что поступление препарата ожидается в ближайшее время, поэтому пока пациентов не переводят на другие лекарства, — сообщила пациентка. — Еще мне предложили денежную компенсацию за самостоятельную покупку мной препарата. Но у меня нет лишних 20 тыс. рублей.

Девушка также рассказала, что направила письмо в больницу на имя главного врача с просьбой обеспечить ее препаратом или предоставить официальный отказ в его выдаче по рецепту «для дальнейшего обращения в правоохранительные органы для защиты своих прав». Но, по ее словам, ответа пока не поступило.

Также о проблемах с выдачей препарата редакции сообщил другой пациент из Москвы Алексей.

— При очном приеме врач рассказала мне об отсутствии препарата и подчеркнула, что я не единственный, кто столкнулся с такой проблемой , — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, о наличии проблемы с доступностью препаратов с этанерцептом в Московской, Липецкой и Нижегородской областях «Известиям» рассказал экс-главный ревматолог Московской области Александр Елонаков. Эту информацию на условиях анонимности также подтвердили эксперты еще двух федеральных медучреждений.

«Известия» направили запросы в департамент здравоохранения Москвы, а также в минздравы по Московской, Липецкой и Нижегородской областям с просьбой прокомментировать жалобы пациентов на невозможность получить препараты с этанерцептом.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что «плановая поставка препарата осуществляется в текущую неделю». Там также напомнили, что лекарство входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов и при его отсутствии в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента пациент может получить денежную компенсацию на самостоятельное приобретение препарата в любой аптеке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

А в пресс-службе минздрава по Нижегородской области «Известиям» сообщили со ссылкой на данные областной фармации, что с начала 2025 года по настоящее время «дефектура на препараты с этанерцептом отсутствует».

« Препараты есть на складе Нижегородской областной фармации в достаточном количестве », — подчеркнули в ведомстве и уточнили, что в регионе он показан примерно 130 пациентам.

Сколько закупили препарата

Этанерцепт входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств и в госпрограмму «14 высокозатратных нозологий», напомнил Александр Елонаков. Таким образом лекарства с этим действующим веществом могут закупать как из регионального, так и из федерального бюджета.

По данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, в 2020–2025 годах наблюдается «устойчивый ввод в гражданский оборот препаратов на основе этанерцепта», подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

— В 2024 году препарата на рынок введено на 35% больше по сравнению со среднегодовым значением. А за девять месяцев 2025 года на рынок вывели лекарств на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года , — добавили там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Остатки препарата по программе «14 ВЗН» на 30 сентября 2025 года по Москве в дозировке 25 мг составляют семь месяцев, 50 мг — четыре месяца. В Липецкой области остатки лекарства в дозировке 50 мг/мл составляют 13 месяцев.

По данным Аналитической витрины правительства, обеспеченность по России препаратом составляет 10,5 месяца, в том числе в медицинских организациях — 3,3 месяца, в аптечных организациях — два месяца.

Согласно государственному реестру лекарственных средств, в России зарегистрировано три препарата с этанерцептом — «Энбрел» от американской Pfizer, «Эрелзи» от словенской Sandoz и «Ривия» от российской «ПСК Фарма».

— В большинстве случаев пациенты получают препарат «Ривия», — уточнил Александр Елонаков.

В аналитической компании RNC Pharma уточнили, что в январе – августе 2025 года на рынок поступило 122,8 тыс. упаковок лекарств с этанерцептом, тогда как за аналогичный период 2024 года — 73,6 тыс. Впрочем, в рамках госзакупок в сентябре 2025 года закупили 7,16 тыс. упаковок препаратов с этанерцептом, тогда как за аналогичный период 2024 года — 8,7 тыс., следует из данных другой аналитической компании Headway Company.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Возникшая проблема с препаратом на основе этанерцепта в регионах носит организационный характе р, считает Александр Елонаков. По его словам, проблемы с доступностью могут быть связаны с несвоевременными подачами заявок на лекарственное обеспечение пациентов.

С ним согласился директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов.

— Я не исключаю, что могли не вовремя объявить тендер или некорректно определили потребность в препарате , — сказал он.

Александр Елонаков напомнил, что всего в стране проживает около 2 млн человек с разными ревматологическими заболеваниями.