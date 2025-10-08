CIES включил четыре российских ФК в топ-100 по стоимости игроков

Петербургский футбольный клуб (ФК) «Зенит», а также московские ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» вошли в топ-100 мирового рейтинга по общей стоимости футболистов. Соответствующую информацию 8 октября опубликовали на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).

Уточняется, что суммарная стоимость игроков «Зенита» составила €225 млн, что позволило команде занять 63-е место в рейтинге. ЦСКА разместился на 80-м месте с €169 млн, «Локомотив» — на 98-м (€136 млн), а «Динамо» — на 99-м (€134 млн).

Лидером рейтинга стал победитель клубного чемпионата мира (КЧМ) 2025 года лондонский «Челси» с суммой в €1,8 млрд. В тройку лидеров также вошли мадридский «Реал» (€1,684 млрд) и «Манчестер Сити» (€1,485 млрд).

Ранее, 17 сентября, ряд европейских стран высказались категорически против возвращения России на международные турниры во время заседания исполкома УЕФА. Против участия России в международных соревнованиях выступили Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, а также Франция, Нидерланды, Дания, Германия, Бельгия, Ирландия, Англия, Шотландия и Исландия

Президент УЕФА Александер Чеферин 3 сентября заявил, что не поддерживает отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях из-за конфликта на Украине. Он отметил, что российским командам запретили участвовать в соревнованиях 3,5 года назад, при этом данное решение никак не повлияло на ход конфликта.

