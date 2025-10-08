Монопольно-принудительно: ЦБ предложил банкам дать доступ к их технологиям
На юбилейном,10-м, форуме «Финополис-2025» председатель ЦБ и глава «Сбера» вступили в бурную дискуссию о монополии на банковском рынке. В регуляторе хотят ввести новые правила для развития технологий, там представили критерии создания национальной инфраструктуры. Крупным кредитным организациям Эльвира Набиуллина предложила открывать доступ к новым системам для всех игроков через два-три года после запуска сервиса, если он критичен для инфраструктуры страны. В ином случае государству придется создавать свою технологию. Участники рынка отреагировали неоднозначно. Герман Греф сравнил это с игрой в бадминтон в хоккейной форме. Однако выразил готовность играть по любым правилам. В «Альфе» же предложили создать альтернативу национальной платежной системе. К чему пришел спор регулятора и бизнеса и появится ли конкурент картам «Мир» — в материале «Известий».
Как в России будут развивать платежные технологии
Россия вошла в топ-5 стран с крупными экономиками по доле безналичных платежей — она достигла уже 87,5%, рассказала на юбилейном X форуме «Финополис-2025» глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она выступила на пленарной сессии «Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса». Вместе с участниками рынка регулятор поспорил о конкуренции в банковском секторе.
Технологии ведут к росту конкуренции. Людям стало проще выбирать и менять финансовую организацию, если они видят, что где-то еще продукты лучше, сообщила председатель ЦБ. Она подчеркнула: банковское рабство почти отошло в прошлое. Благодаря технологиям игроки стали уверены, что могут удержать клиентов за счет лучшего сервиса.
— В обозримом будущем нам хотелось бы все три ключевых компонента национальной инфраструктуры финансового рынка — платежи, обмен данными, удаленную идентификацию — объединить в единое цифровое пространство, — заявила Эльвира Набиуллина.
По ее словам, нужно поддержать лидеров, но не дать им превратиться в монополистов, а другим создать стимул тянуться за лидерами. Для этого следует заранее определить критерии создания национальной инфраструктуры, чтобы бизнес понимал, во что он может вкладываться, а что должно быть частью общей системы, к которой есть доступ у всех.
В ЦБ предложили такие критерии:
- обеспечение непрерывной работы финрынка;
- защита данных и защита от общих угроз (например, как работает финЦЕРТ — единая база ЦБ о мошенниках);
- снижение транзакционных издержек (это даст возможность экономить на «дороге» и развивать сами услуги);
- развитие конкуренции (именно предотвращение монополии на рынке вызывало больше всего разногласий при обсуждении с сектором);
- доступность услуг для граждан и бизнеса;
- повышение качества данных (один из примеров — единые требования к качеству и защите биометрии);
- содействие инновациям.
По мнению главы «Сбера» Германа Грефа, эти критерии нужно уточнять. Сейчас под них подпадают абсолютно все сервисы. Если следовать тенденции, что всё поглотит государство, то это хорошие цели, заявил он. Нужно разобраться, какая именно инфраструктура критическая. Всё, что может создать рынок как альтернативу государственной системы, не нужно запрещать, уверен Греф. Тогда и государственная инфраструктура будет более конкурентоспособна.
В то же время в ВТБ поддержали все предложенные ЦБ критерии. По словам первого зампреда Дмитрия Пьянова, главное — быстрее начать, на практике опробовать инициативу и не тратить долгие годы на экспертные согласования.
Однако есть и сложность в применении этих критериев, считает директор по рискам Инго Банка Сергей Схимников. Например, пункты «содействие инновациям» или «предотвращение монополии», хоть и абсолютно верные, но их действительно сложно измерить. А без четких метрик они могут стать субъективным инструментом, отметил он.
Тем не менее в мире сложилась система, когда глобальные цифровые гиганты фактически способны диктовать свои условия, в том числе политические, объяснил исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко. По его словам, в России с этим попроще, основные игроки известны и понятны государству и с ними работают. Однако должны быть четкие правила конкуренции, которые позволят не переконцентрировать финрынки в одних руках. Поэтому нужно вовлекать в новую цифровую финансовую систему в том числе региональных игроков.
Чем закончился спор на «Финополисе»
Скорость очень важна для инноваций, согласилась Эльвира Набиуллина. При этом государство не должно конкурировать с бизнесом или подрывать развитие. Тем не менее технологии должны быть доступны всем, а не одному крупному создателю. Например, можно рассмотреть такой вариант: если крупный участник рынка развивает значимую инфраструктуру, то через три года, когда приходят окупаемость и выгода, он должен открыть технологию для рынка. Если же он не хочет это делать, то регулятор должен создавать свою технологию. Готов ли рынок к этому, спросила глава ЦБ.
— Мы готовы играть по любым правилам, которые будут спущены. Не всегда это комфортно, когда ты приходишь на хоккейную коробку, а тебе предлагают в хоккейной форме играть в бадминтон, но мы к этому готовы, — сказал глава Сбербанка.
При этом если речь идет о двух-трех годах, то лучше не начинать, отметил Герман Греф. Если будет понятно, что на инновациях не заработать и компания даже не получит конкурентное преимущество, то это невыгодно. По его мнению, в экономике нужно бороться с естественной монополией, однако технологическая монополия всегда временна. И тот, кто ее создал, заинтересован быстрее вернуть деньги.
Более того, технологическая монополия в России вряд ли возможна, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Он пояснили: уже заметна конкуренция за инновации и таланты со стороны минимум двух категорий хедлайнеров финансового рынка. Одна из них — это банки с государственным участием и соответствующими бюджетами, а другая — частный финтех, представленный необанками и маркетплейсами. И в перспективе эта тенденция будет только усиливаться. То есть олигополия в теории возможна, а монополия — нет, подытожил эксперт.
По его мнению, дальнейшее развитие инноваций должно складываться в виде явной стратегии, согласованной на высшем уровне с властями и бизнесом.
Создатель технологии всегда будет ее оборонять, но в конечном итоге придется применять регуляторное насилие или создавать новую инфраструктуру, заявил Дмитрий Пьянов на сессии. Герман Греф назвал такие размышления типичным разговором между проигравшим и лидером. «Что мешает второму банку в стране не плакать всё время в жилетку, а заниматься инновациями», — спросил он.
Спор пресекла председатель ЦБ: «Нам бы не хотелось, чтобы в стране был один выигравший». Монополист несет бремя инноваций, но он сам решает, вкладываться ли в них, добавила Эльвира Набиуллина. Дискуссия по критериям регуляторам и «правилах игры» продолжится, однако участники обсуждения согласились, что критерии ЦБ можно уточнить.
Риск монополии, особенно государственной, — центральный в этом обсуждении, отметил Сергей Схимников из Инго Банка. Технологическая на уровне инфраструктуры часто встречается и достаточно эффективна из-за синергии данных, экономии на масштабе и необходимости единых стандартов (как в случае с НСПК или ФинЦЕРТом). При этом очень важно, чтобы такая инфраструктура была открытой и доступной — это будет стимулировать более активное развитие инноваций и внедрение новых подходов и технологий, заключил эксперт.
На сессии глава Альфа-банка Владимир Верхошинский предложил создать альтернативу и платежной системы «Мир». Он подчеркнул: например, в США их три — это убирает монополию государства и делает систему устойчивой для граждан. В финорганизации готовы позвать бигтех и проработать такое решение, отметил он.
В Банке России такой шаг одобрили. Если рынок договорится, то ЦБ не против — причем и с картами, и с перестрахованием, подчеркнула Эльвира Набиуллина.