Монопольно-принудительно: ЦБ предложил банкам дать доступ к их технологиям

На юбилейном,10-м, форуме «Финополис-2025» председатель ЦБ и глава «Сбера» вступили в бурную дискуссию о монополии на банковском рынке . В регуляторе хотят ввести новые правила для развития технологий, там представили критерии создания национальной инфраструктуры . Крупным кредитным организациям Эльвира Набиуллина предложила открывать доступ к новым системам для всех игроков через два-три года после запуска сервиса, если он критичен для инфраструктуры страны . В ином случае государству придется создавать свою технологию. Участники рынка отреагировали неоднозначно. Герман Греф сравнил это с игрой в бадминтон в хоккейной форме. Однако выразил готовность играть по любым правилам . В «Альфе» же предложили создать альтернативу национальной платежной системе. К чему пришел спор регулятора и бизнеса и появится ли конкурент картам «Мир» — в материале «Известий».

Как в России будут развивать платежные технологии

Россия вошла в топ-5 стран с крупными экономиками по доле безналичных платежей — она достигла уже 87,5% , рассказала на юбилейном X форуме «Финополис-2025» глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она выступила на пленарной сессии «Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса». Вместе с участниками рынка регулятор поспорил о конкуренции в банковском секторе .

Технологии ведут к росту конкуренции. Людям стало проще выбирать и менять финансовую организацию, если они видят, что где-то еще продукты лучше , сообщила председатель ЦБ. Она подчеркнула: банковское рабство почти отошло в прошлое. Благодаря технологиям игроки стали уверены, что могут удержать клиентов за счет лучшего сервиса .

— В обозримом будущем нам хотелось бы все три ключевых компонента национальной инфраструктуры финансового рынка — платежи, обмен данными, удаленную идентификацию — объединить в единое цифровое пространство , — заявила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, нужно поддержать лидеров, но не дать им превратиться в монополистов, а другим создать стимул тянуться за лидерами. Для этого следует заранее определить критерии создания национальной инфраструктуры, чтобы бизнес понимал, во что он может вкладываться, а что должно быть частью общей системы, к которой есть доступ у всех .

В ЦБ предложили такие критерии:

обеспечение непрерывной работы финрынка;

защита данных и защита от общих угроз (например, как работает финЦЕРТ — единая база ЦБ о мошенниках);

снижение транзакционных издержек (это даст возможность экономить на «дороге» и развивать сами услуги);

развитие конкуренции (именно предотвращение монополии на рынке вызывало больше всего разногласий при обсуждении с сектором);

доступность услуг для граждан и бизнеса;

повышение качества данных (один из примеров — единые требования к качеству и защите биометрии);

содействие инновациям.

По мнению главы «Сбера» Германа Грефа, эти критерии нужно уточнять. Сейчас под них подпадают абсолютно все сервисы. Если следовать тенденции, что всё поглотит государство, то это хорошие цели , заявил он. Нужно разобраться, какая именно инфраструктура критическая. Всё, что может создать рынок как альтернативу государственной системы, не нужно запрещать , уверен Греф. Тогда и государственная инфраструктура будет более конкурентоспособна.

В то же время в ВТБ поддержали все предложенные ЦБ критерии. По словам первого зампреда Дмитрия Пьянова, главное — быстрее начать, на практике опробовать инициативу и не тратить долгие годы на экспертные согласования .

Однако есть и сложность в применении этих критериев, считает директор по рискам Инго Банка Сергей Схимников. Например, пункты «содействие инновациям» или «предотвращение монополии», хоть и абсолютно верные, но их действительно сложно измерить . А без четких метрик они могут стать субъективным инструментом, отметил он.

Тем не менее в мире сложилась система, когда глобальные цифровые гиганты фактически способны диктовать свои условия, в том числе политические , объяснил исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко. По его словам, в России с этим попроще, основные игроки известны и понятны государству и с ними работают. Однако должны быть четкие правила конкуренции , которые позволят не переконцентрировать финрынки в одних руках. Поэтому нужно вовлекать в новую цифровую финансовую систему в том числе региональных игроков.

Чем закончился спор на «Финополисе»

Скорость очень важна для инноваций , согласилась Эльвира Набиуллина. При этом государство не должно конкурировать с бизнесом или подрывать развитие. Тем не менее технологии должны быть доступны всем, а не одному крупному создателю . Например, можно рассмотреть такой вариант: если крупный участник рынка развивает значимую инфраструктуру, то через три года, когда приходят окупаемость и выгода, он должен открыть технологию для рынка . Если же он не хочет это делать, то регулятор должен создавать свою технологию. Готов ли рынок к этому, спросила глава ЦБ.

— Мы готовы играть по любым правилам, которые будут спущены. Не всегда это комфортно, когда ты приходишь на хоккейную коробку, а тебе предлагают в хоккейной форме играть в бадминтон, но мы к этому готовы , — сказал глава Сбербанка.

При этом если речь идет о двух-трех годах, то лучше не начинать , отметил Герман Греф. Если будет понятно, что на инновациях не заработать и компания даже не получит конкурентное преимущество, то это невыгодно . По его мнению, в экономике нужно бороться с естественной монополией, однако технологическая монополия всегда временна . И тот, кто ее создал, заинтересован быстрее вернуть деньги.

Более того, технологическая монополия в России вряд ли возможна , считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Он пояснили: уже заметна конкуренция за инновации и таланты со стороны минимум двух категорий хедлайнеров финансового рынка . Одна из них — это банки с государственным участием и соответствующими бюджетами, а другая — частный финтех, представленный необанками и маркетплейсами . И в перспективе эта тенденция будет только усиливаться. То есть олигополия в теории возможна, а монополия — нет, подытожил эксперт.

По его мнению, дальнейшее развитие инноваций должно складываться в виде явной стратегии, согласованной на высшем уровне с властями и бизнесом .

Создатель технологии всегда будет ее оборонять, но в конечном итоге придется применять регуляторное насилие или создавать новую инфраструктуру , заявил Дмитрий Пьянов на сессии. Герман Греф назвал такие размышления типичным разговором между проигравшим и лидером. « Что мешает второму банку в стране не плакать всё время в жилетку, а заниматься инновациями », — спросил он.

Спор пресекла председатель ЦБ: «Нам бы не хотелось, чтобы в стране был один выигравший». Монополист несет бремя инноваций, но он сам решает, вкладываться ли в них , добавила Эльвира Набиуллина. Дискуссия по критериям регуляторам и «правилах игры» продолжится, однако участники обсуждения согласились, что критерии ЦБ можно уточнить .

Риск монополии, особенно государственной, — центральный в этом обсуждении, отметил Сергей Схимников из Инго Банка. Технологическая на уровне инфраструктуры часто встречается и достаточно эффективна из-за синергии данных, экономии на масштабе и необходимости единых стандартов (как в случае с НСПК или ФинЦЕРТом). При этом очень важно, чтобы такая инфраструктура была открытой и доступной — это будет стимулировать более активное развитие инноваций и внедрение новых подходов и технологий , заключил эксперт.

На сессии глава Альфа-банка Владимир Верхошинский предложил создать альтернативу и платежной системы «Мир». Он подчеркнул: например, в США их три — это убирает монополию государства и делает систему устойчивой для граждан . В финорганизации готовы позвать бигтех и проработать такое решение , отметил он.