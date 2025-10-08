Монопольно-принудительно: ЦБ предложил банкам дать доступ к их технологиям

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
Мир
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Общество
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Общество
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Мир
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Авто
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Мир
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
Мир
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Мир
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Мир
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Общество
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Мир
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Мир
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
Мир
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Армия
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
Мир
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Мир
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

Монопольно-принудительно: ЦБ предложил банкам дать доступ к их технологиям

О чем поспорили на «Финополисе» Набиуллина и Греф и каково играть в бадминтон в хоккейной форме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На юбилейном,10-м, форуме «Финополис-2025» председатель ЦБ и глава «Сбера» вступили в бурную дискуссию о монополии на банковском рынке. В регуляторе хотят ввести новые правила для развития технологий, там представили критерии создания национальной инфраструктуры. Крупным кредитным организациям Эльвира Набиуллина предложила открывать доступ к новым системам для всех игроков через два-три года после запуска сервиса, если он критичен для инфраструктуры страны. В ином случае государству придется создавать свою технологию. Участники рынка отреагировали неоднозначно. Герман Греф сравнил это с игрой в бадминтон в хоккейной форме. Однако выразил готовность играть по любым правилам. В «Альфе» же предложили создать альтернативу национальной платежной системе. К чему пришел спор регулятора и бизнеса и появится ли конкурент картам «Мир» — в материале «Известий».

Как в России будут развивать платежные технологии

Россия вошла в топ-5 стран с крупными экономиками по доле безналичных платежей — она достигла уже 87,5%, рассказала на юбилейном X форуме «Финополис-2025» глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она выступила на пленарной сессии «Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса». Вместе с участниками рынка регулятор поспорил о конкуренции в банковском секторе.

оплата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Технологии ведут к росту конкуренции. Людям стало проще выбирать и менять финансовую организацию, если они видят, что где-то еще продукты лучше, сообщила председатель ЦБ. Она подчеркнула: банковское рабство почти отошло в прошлое. Благодаря технологиям игроки стали уверены, что могут удержать клиентов за счет лучшего сервиса.

Получите — расплатитесь: банки навязывают страховки с 18-кратной наценкой
Может ли клиент вернуть такие продукты, если оформил их вместе с кредитом

— В обозримом будущем нам хотелось бы все три ключевых компонента национальной инфраструктуры финансового рынка — платежи, обмен данными, удаленную идентификацию — объединить в единое цифровое пространство, — заявила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, нужно поддержать лидеров, но не дать им превратиться в монополистов, а другим создать стимул тянуться за лидерами. Для этого следует заранее определить критерии создания национальной инфраструктуры, чтобы бизнес понимал, во что он может вкладываться, а что должно быть частью общей системы, к которой есть доступ у всех.

бизнесмен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В ЦБ предложили такие критерии:

  • обеспечение непрерывной работы финрынка;
  • защита данных и защита от общих угроз (например, как работает финЦЕРТ — единая база ЦБ о мошенниках);
  • снижение транзакционных издержек (это даст возможность экономить на «дороге» и развивать сами услуги);
  • развитие конкуренции (именно предотвращение монополии на рынке вызывало больше всего разногласий при обсуждении с сектором);
  • доступность услуг для граждан и бизнеса;
  • повышение качества данных (один из примеров — единые требования к качеству и защите биометрии);
  • содействие инновациям.

По мнению главы «Сбера» Германа Грефа, эти критерии нужно уточнять. Сейчас под них подпадают абсолютно все сервисы. Если следовать тенденции, что всё поглотит государство, то это хорошие цели, заявил он. Нужно разобраться, какая именно инфраструктура критическая. Всё, что может создать рынок как альтернативу государственной системы, не нужно запрещать, уверен Греф. Тогда и государственная инфраструктура будет более конкурентоспособна.

В то же время в ВТБ поддержали все предложенные ЦБ критерии. По словам первого зампреда Дмитрия Пьянова, главное — быстрее начать, на практике опробовать инициативу и не тратить долгие годы на экспертные согласования.

Однако есть и сложность в применении этих критериев, считает директор по рискам Инго Банка Сергей Схимников. Например, пункты «содействие инновациям» или «предотвращение монополии», хоть и абсолютно верные, но их действительно сложно измерить. А без четких метрик они могут стать субъективным инструментом, отметил он.

банк втб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тем не менее в мире сложилась система, когда глобальные цифровые гиганты фактически способны диктовать свои условия, в том числе политические, объяснил исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко. По его словам, в России с этим попроще, основные игроки известны и понятны государству и с ними работают. Однако должны быть четкие правила конкуренции, которые позволят не переконцентрировать финрынки в одних руках. Поэтому нужно вовлекать в новую цифровую финансовую систему в том числе региональных игроков.

Минус к плюсу: банки снизят ставки по кредитам после решения ЦБ
Регулятор 6 июня неожиданно для рынка уменьшил ключевую впервые за три года — до 20%

Чем закончился спор на «Финополисе»

Скорость очень важна для инноваций, согласилась Эльвира Набиуллина. При этом государство не должно конкурировать с бизнесом или подрывать развитие. Тем не менее технологии должны быть доступны всем, а не одному крупному создателю. Например, можно рассмотреть такой вариант: если крупный участник рынка развивает значимую инфраструктуру, то через три года, когда приходят окупаемость и выгода, он должен открыть технологию для рынка. Если же он не хочет это делать, то регулятор должен создавать свою технологию. Готов ли рынок к этому, спросила глава ЦБ.

Мы готовы играть по любым правилам, которые будут спущены. Не всегда это комфортно, когда ты приходишь на хоккейную коробку, а тебе предлагают в хоккейной форме играть в бадминтон, но мы к этому готовы, — сказал глава Сбербанка.

При этом если речь идет о двух-трех годах, то лучше не начинать, отметил Герман Греф. Если будет понятно, что на инновациях не заработать и компания даже не получит конкурентное преимущество, то это невыгодно. По его мнению, в экономике нужно бороться с естественной монополией, однако технологическая монополия всегда временна. И тот, кто ее создал, заинтересован быстрее вернуть деньги.

графика
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Более того, технологическая монополия в России вряд ли возможна, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Он пояснили: уже заметна конкуренция за инновации и таланты со стороны минимум двух категорий хедлайнеров финансового рынка. Одна из них — это банки с государственным участием и соответствующими бюджетами, а другая — частный финтех, представленный необанками и маркетплейсами. И в перспективе эта тенденция будет только усиливаться. То есть олигополия в теории возможна, а монополия — нет, подытожил эксперт.

Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным
Цена на Brent скорее будет держаться около $40–50, полагают эксперты

По его мнению, дальнейшее развитие инноваций должно складываться в виде явной стратегии, согласованной на высшем уровне с властями и бизнесом.

Создатель технологии всегда будет ее оборонять, но в конечном итоге придется применять регуляторное насилие или создавать новую инфраструктуру, заявил Дмитрий Пьянов на сессии. Герман Греф назвал такие размышления типичным разговором между проигравшим и лидером. «Что мешает второму банку в стране не плакать всё время в жилетку, а заниматься инновациями», — спросил он.

Спор пресекла председатель ЦБ: «Нам бы не хотелось, чтобы в стране был один выигравший». Монополист несет бремя инноваций, но он сам решает, вкладываться ли в них, добавила Эльвира Набиуллина. Дискуссия по критериям регуляторам и «правилах игры» продолжится, однако участники обсуждения согласились, что критерии ЦБ можно уточнить.

инвестор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Риск монополии, особенно государственной, — центральный в этом обсуждении, отметил Сергей Схимников из Инго Банка. Технологическая на уровне инфраструктуры часто встречается и достаточно эффективна из-за синергии данных, экономии на масштабе и необходимости единых стандартов (как в случае с НСПК или ФинЦЕРТом). При этом очень важно, чтобы такая инфраструктура была открытой и доступной — это будет стимулировать более активное развитие инноваций и внедрение новых подходов и технологий, заключил эксперт.

На сессии глава Альфа-банка Владимир Верхошинский предложил создать альтернативу и платежной системы «Мир». Он подчеркнул: например, в США их три — это убирает монополию государства и делает систему устойчивой для граждан. В финорганизации готовы позвать бигтех и проработать такое решение, отметил он.

В Банке России такой шаг одобрили. Если рынок договорится, то ЦБ не против — причем и с картами, и с перестрахованием, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир