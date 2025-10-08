РКН предписал Собчак удалить интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за ЛГБТ
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак удалила со своего YouTube-канала интервью с музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым (более известным как Grey Wiese) по предписанию Роскомнадзора (РКН). Об этом Собчак сообщила 8 октября в своем Telegram-канале.
«Мы вынуждены удалить выпуск с YouTube с Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Вчера получили предписание Роскомнадзора, ведомство считает, что там есть признаки ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ. — Ред.)», — написала она.
Видео было удалено с YouTube-канала журналистки. Телеведущая извинилась перед зрителями и Григорьевым-Апполоновым, отметив, что, несмотря на наличие различных мнений юристов по этому вопросу, она и ее редакция обязаны следовать новым законам России.
Таганский суд Москвы 23 июня оштрафовал «Википедию» на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ. Отмечалось, что онлайн-энциклопедия продолжает игнорировать законные требования Роскомнадзора удалить противоправный контент.
