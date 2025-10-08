Суд в Кишиневе начал рассмотрение ходатайства об освобождении Гуцул

Суд в Кишиневе рассматривает ходатайство об освобождении главы Гагаузии (башкана) Евгении Гуцул под домашний арест. Об этом 8 октября сообщил «Известиям» ее советник Михаил Влах.

Чиновник отметил, что Гагаузия фактически обезглавлена с 2024 года, когда власти Молдавии начали предъявлять претензии к главе автономии.

«Сегодня Гагаузия фактически обезглавлена и продолжается давление. Мы, жители Гагаузской автономии, представители общества, всë же надеемся, что судебная инстанция, рассмотрев все за и против, в первую очередь отпустит сегодня башкана Гагаузии домой», — сказал Влах.

Он добавил, что Гуцул — обычная женщина, гражданка страны, которая никогда не нарушала закон. Причем у башкана Гагаузии на сегодняшний день имеется и уголовный иммунитет. Накануне международные адвокаты заявили, что даже если судьи не отпустят в среду Гуцул, они всë равно будут подавать апелляцию на их решение.

«Они могут ее оставить или под домашним арестом, или под подпиской о невыезде и продолжить судебное заседание уже в апелляционной палате, рассматривать, что было в первой инстанции. Но невозможно, чтобы сегодня незаконно башкан сидел в тюрьме», — сказал Влах.

Главу Гагаузии 5 августа приговорили к семи годам лишения свободы по делу о якобы финансировании партии «Шор». Первоначально прокуратура запрашивала девять лет. В тот же день Гуцул сообщила о большой поддержке, оказываемой ей. Гагаузцы собрались у здания суда, куда в момент вынесения приговора не пустили членов ее семьи. Позже, 13 августа, к защите интересов Гуцул присоединились международные адвокаты.

Адвокат Уильям Жюли 12 сентября рассказал «Известиям», что тюрьма, в которой содержится Гуцул, была признана Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) очень суровым местом, где ежедневно нарушаются статьи ЕСПЧ. Кроме того, он указал на проблемы ведения дела Гуцул. По его словам, из 200 свидетелей, которые были ходатайствованы защитой, суд согласился допросить только 20 человек, не объяснив причин отклонения остальных кандидатов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ