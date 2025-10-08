Реклама
В центре Тбилиси состоялось антиправительственное шествие
В ходе столкновения с афганскими военными погибли 58 солдат Пакистана
В Горловке после удара ВСУ по автобусу тяжело ранен ребенок
Вэнс заявил о готовности Трампа к разумному подходу в переговорах с Китаем
Пушилин сообщил о взятии под контроль южной части Молодецкого в ДНР
Эрдоган отметил заинтересованность «торговцев кровью» в конфликте на Украине
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор второй раз за два дня
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ ранены взрослый и двое детей
Командир ВСУ заявил о необходимости призыва в армию несовершеннолетних юношей
Макрон пригрозил России расплатой в случае отказа от переговоров
В Италии сильный пожар уничтожил исторический монастырь XVII века
Средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Крымом
В МИДе рассказали о новых правилах въезда в Испанию
Вэнс допустил применение Трампом закона о восстании для порядка в США
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Вьетнама
Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу
МЧС Москвы сообщило о сильном дожде с мокрым снегом в ночь с 12 на 13 октября
Сюжет:

Суд в Кишиневе начал рассмотрение ходатайства об освобождении Гуцул

Фото: РИА Новости/Родион Прока
Суд в Кишиневе рассматривает ходатайство об освобождении главы Гагаузии (башкана) Евгении Гуцул под домашний арест. Об этом 8 октября сообщил «Известиям» ее советник Михаил Влах.

Чиновник отметил, что Гагаузия фактически обезглавлена с 2024 года, когда власти Молдавии начали предъявлять претензии к главе автономии.

«Сегодня Гагаузия фактически обезглавлена и продолжается давление. Мы, жители Гагаузской автономии, представители общества, всë же надеемся, что судебная инстанция, рассмотрев все за и против, в первую очередь отпустит сегодня башкана Гагаузии домой», — сказал Влах.

Он добавил, что Гуцул — обычная женщина, гражданка страны, которая никогда не нарушала закон. Причем у башкана Гагаузии на сегодняшний день имеется и уголовный иммунитет. Накануне международные адвокаты заявили, что даже если судьи не отпустят в среду Гуцул, они всë равно будут подавать апелляцию на их решение.

«Они могут ее оставить или под домашним арестом, или под подпиской о невыезде и продолжить судебное заседание уже в апелляционной палате, рассматривать, что было в первой инстанции. Но невозможно, чтобы сегодня незаконно башкан сидел в тюрьме», — сказал Влах.

Режим выжидания: Санду лишится голосов Гагаузии на выборах из-за приговора Гуцул
Как это отразится на прозападном курсе Кишинева

Главу Гагаузии 5 августа приговорили к семи годам лишения свободы по делу о якобы финансировании партии «Шор». Первоначально прокуратура запрашивала девять лет. В тот же день Гуцул сообщила о большой поддержке, оказываемой ей. Гагаузцы собрались у здания суда, куда в момент вынесения приговора не пустили членов ее семьи. Позже, 13 августа, к защите интересов Гуцул присоединились международные адвокаты.

Адвокат Уильям Жюли 12 сентября рассказал «Известиям», что тюрьма, в которой содержится Гуцул, была признана Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) очень суровым местом, где ежедневно нарушаются статьи ЕСПЧ. Кроме того, он указал на проблемы ведения дела Гуцул. По его словам, из 200 свидетелей, которые были ходатайствованы защитой, суд согласился допросить только 20 человек, не объяснив причин отклонения остальных кандидатов.

