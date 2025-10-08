Реклама
Трамп сообщил о желании США «помочь Китаю»
Дмитриев прокомментировал активность Зеленского в общении с Трампом
Премьер-министр Франции Лекорню заявил о формировании нового состава правительства
Нетаньяху заявил о «колоссальной» победе Израиля на всех фронтах
Большинство немцев выразили недовольство работой Мерца на посту канцлера
WP сообщила об увольнении в США более 1 тыс. сотрудников CDC из-за шатдауна
В центре Тбилиси состоялось антиправительственное шествие
В ходе столкновения с афганскими военными погибли 58 солдат Пакистана
В Горловке после удара ВСУ по автобусу тяжело ранен ребенок
Вэнс заявил о готовности Трампа к разумному подходу в переговорах с Китаем
Пушилин сообщил о взятии под контроль южной части Молодецкого в ДНР
Эрдоган отметил заинтересованность «торговцев кровью» в конфликте на Украине
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ ранены взрослый и двое детей
Командир ВСУ заявил о необходимости призыва в армию несовершеннолетних юношей
ЦСКА потерпел третье поражение в четырех матчах в КХЛ
В Италии сильный пожар уничтожил исторический монастырь XVII века
Старший тренер сборной РФ назвал слова Клебо о российских лыжниках пустыми

СБУ провела обыски в Свято-Успенской Почаевской лавре УПЦ

Фото: Global Look Press/Source: dpa
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и правоохранительных органов провели обыски на территории Свято-Успенской Почаевской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 8 октября сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

«Сотрудники Службы безопасности Украины и полиции провели обыски на территории Почаевской лавры Тернопольской области», — говорится в материале.

Отмечается, что обыски прошли в церкви Всех Святых, которая расположена на кладбище неподалеку от лавры.

«Правоохранители якобы искали документы, которые могли бы касаться возможного «незаконного оформления» здания храма, имеющего статус памятника архитектуры», — уточняется в публикации.

«Это отмашка для ПЦУ на массовый захват храмов»
Эксперты объяснили, что будет с УПЦ после официального признания ее связи с РПЦ

Ранее, 4 октября, представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Миньковцы Ровенской области. Отмечалось, что захватчики срезали замки на дверях храма, чтобы получить доступ в здание.

В ООН 1 октября заявили, что попытки идеологически обосновать роспуск религиозных организаций на Украине рискуют криминализировать свободу мысли, религии, убеждений. Пять экспертов ООН, включая спецдокладчиков организации по вопросам свободы религии или убеждений и по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Назилу Ганеа и Бена Сола, заявили о своих опасениях в связи с преследованиями в отношении канонической УПЦ на Украине.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

