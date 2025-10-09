Морские байки: «черные береты» отрабатывают десантирование на мотоциклах
Морская пехота отрабатывает десантирование на мотоциклах. К назначенному месту «черных беретов» доставляют на кораблях и катерах, а высадка на берег производится через аппарели. При этом используются мотоциклы с электродвигателями, что позволяет передвигаться в тылу врага практически бесшумно. Эксперты отмечают, что мотоциклисты расширят боевые возможности подразделений морской пехоты.
Из моря на мотоцикле
В ходе высадки десанта на побережье морская пехота начала задействовать подразделения на мотоциклах. Личный состав с техникой перевозится на десантных кораблях и катерах, которые на заключительной стадии операции подходят к берегу и открывают аппарели, откуда на байках выезжают «черные береты». При проведении операций используются мотоциклы с электродвигателями — они позволяют морпехам передвигаться практически бесшумно и с большой скоростью, отметили источники «Известий» в Минобороны России.
Малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия»
На одном из полигонов Балтийского флота уже проводились учениях, на которых «черные береты» высаживали на берег с малого десантного корабля на воздушной подушке «Мордовия» проекта 12322 «Зубр», отметили собеседники издания.
По их словам, на учениях также отрабатывались действия мотоциклистов в разведке, при эвакуации раненых и доставке боеприпасов передовым отрядам на линии боевого соприкосновения.
Разведка и засады
Подразделения на мотоциклах, десантировавшиеся на вражеском берегу, будут эффективны при разведке, рассказал «Известиям» ветеран морской пехоты, Герой России, генерал-лейтенант Андрей Гущин.
— Мотоциклы хорошо подходят для быстрых дозорных действий, — уточнил он. — Ограничений нет, главное, чтобы технику позволяли эффективно применять особенности местности. В Арктике, например, также совершались высадки подразделений на мотоциклах и квадроциклах.
Применение мотоциклов с электродвигателем имеют свои особенности, отметил генерал-лейтенант.
Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье
— Они бесшумные, что позволяет действовать относительно тихо, — заметил Андрей Гущин. — При этом аккумуляторы садятся и скорость падает. При полной разрядке такую технику негде будет зарядить и ее придется бросать. Всё это надо учитывать при планировании десантных операций.
На побережье противника, скорее всего, будут высаживать небольшие подразделения на мотоциклах, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.
— Бригаду или дивизию на такой технике вы не увидите, — считает он. — Небольшие подразделения морских пехотинцев могут усилить основные десантные силы на более тяжелой технике или действовать относительно самостоятельно. Главное преимущество мотоциклов — скорость. Например, бойцы на них смогут быстро выдвинуться к нужному военному объекту противника и, воспользовавшись эффектом неожиданности, атаковать его. Кроме того, таких бойцов можно будет практически моментально перекинуть с фланга на фланг занятого плацдарма для наращивания усилий на том или ином направлении, а также для организации засады против выдвигающихся к месту боя сил врага. Мотоциклисты также будут нужны при проведении разведки, эвакуации раненых или при подвозе боеприпасов и других нужных грузов.
Бензиновые мотоциклы сильно себя демаскируют шумом моторов — их слышно на очень больших расстояниях, — отметил Валерий Юрьев.
— Почти бесшумные электробайки — другое дело, их можно скрытно использовать в тылу врага, — подчеркнул он.
Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье
Подразделения на мотоциклах, а при необходимости и на квадроциклах, должны войти в передовые силы десанта, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин.
— Для высадки первой волны используются корабли на воздушной подушке, которые уверенно выходят на берег, а также малые десантные корабли и катера, — отметил он. — При необходимости высадку можно обеспечить и с больших десантных кораблей, в том числе и нового проекта 11711 типа «Иван Грен».
Штурм на мотоцикле
Морские пехотинцы давно освоили мототехнику. В зоне СВО используются целые подразделения на двухколесной технике. Причем они решают самый широкий спектр задач — от эвакуации и подвоза боеприпасов и грузов на передовую до штурма укрепрайонов противника.
При проведении атакующих действий «стальные кони» позволяют штурмовикам быстро сблизиться с противником и ворваться на его позиции. Как правило, при проведении таких операций мотоциклистов активно поддерживает огнем и маневром бронетехника, подавляя огневые точки, не позволяя врагу поднять голову.
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск «Центр» на полигоне в зоне СВО
Немаловажно и то, что мотоцикл позволяет проехать там, где другая техника, включая легкие и маневренные багги или квадроциклы, застрянет. Скорость позволяет мотоциклистам уходить от атак дронов, что используется при обеспечении всем необходимым передовых отрядов.
Реорганизация морской пехоты
Сейчас проводится масштабная реорганизация морской пехоты. В ближайшее время пять бригад «черных беретов» будут преобразованы в дивизии. Об изменениях рассказал президент Владимир Путин в июле этого года.
В 2025 году планируется переформатировать две бригады морской пехоты в дивизии. В следующий год должны будут появиться еще две. Пятая дивизия будет создана в 2027 году.
При усилении морской пехоты будет учитывается опыт СВО. Ожидаются серьезные организационно-штатные изменения, поступление новых систем вооружения, средств связи и другой техники. В результате изменений качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности Военно-морского флота России.