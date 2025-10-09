Морские байки: «черные береты» отрабатывают десантирование на мотоциклах

Морская пехота отрабатывает десантирование на мотоциклах. К назначенному месту «черных беретов» доставляют на кораблях и катерах, а высадка на берег производится через аппарели. При этом используются мотоциклы с электродвигателями, что позволяет передвигаться в тылу врага практически бесшумно. Эксперты отмечают, что мотоциклисты расширят боевые возможности подразделений морской пехоты.

Из моря на мотоцикле

В ходе высадки десанта на побережье морская пехота начала задействовать подразделения на мотоциклах. Личный состав с техникой перевозится на десантных кораблях и катерах, которые на заключительной стадии операции подходят к берегу и открывают аппарели, откуда на байках выезжают «черные береты». При проведении операций используются мотоциклы с электродвигателями — они позволяют морпехам передвигаться практически бесшумно и с большой скоростью, отметили источники «Известий» в Минобороны России.

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

На одном из полигонов Балтийского флота уже проводились учениях, на которых «черные береты» высаживали на берег с малого десантного корабля на воздушной подушке «Мордовия» проекта 12322 «Зубр», отметили собеседники издания.

По их словам, на учениях также отрабатывались действия мотоциклистов в разведке, при эвакуации раненых и доставке боеприпасов передовым отрядам на линии боевого соприкосновения.

Разведка и засады

Подразделения на мотоциклах, десантировавшиеся на вражеском берегу, будут эффективны при разведке, рассказал «Известиям» ветеран морской пехоты, Герой России, генерал-лейтенант Андрей Гущин.

— Мотоциклы хорошо подходят для быстрых дозорных действий, — уточнил он. — Ограничений нет, главное, чтобы технику позволяли эффективно применять особенности местности. В Арктике, например, также совершались высадки подразделений на мотоциклах и квадроциклах.

Применение мотоциклов с электродвигателем имеют свои особенности, отметил генерал-лейтенант.

Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Пресс-служба Балтийского флота

— Они бесшумные, что позволяет действовать относительно тихо, — заметил Андрей Гущин. — При этом аккумуляторы садятся и скорость падает. При полной разрядке такую технику негде будет зарядить и ее придется бросать. Всё это надо учитывать при планировании десантных операций.

На побережье противника, скорее всего, будут высаживать небольшие подразделения на мотоциклах, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

Фото: ТАСС/Александр Река

— Бригаду или дивизию на такой технике вы не увидите, — считает он. — Небольшие подразделения морских пехотинцев могут усилить основные десантные силы на более тяжелой технике или действовать относительно самостоятельно. Главное преимущество мотоциклов — скорость. Например, бойцы на них смогут быстро выдвинуться к нужному военному объекту противника и, воспользовавшись эффектом неожиданности, атаковать его. Кроме того, таких бойцов можно будет практически моментально перекинуть с фланга на фланг занятого плацдарма для наращивания усилий на том или ином направлении, а также для организации засады против выдвигающихся к месту боя сил врага. Мотоциклисты также будут нужны при проведении разведки, эвакуации раненых или при подвозе боеприпасов и других нужных грузов.

Бензиновые мотоциклы сильно себя демаскируют шумом моторов — их слышно на очень больших расстояниях, — отметил Валерий Юрьев.

— Почти бесшумные электробайки — другое дело, их можно скрытно использовать в тылу врага, — подчеркнул он.

Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Пресс-служба Балтийского флота

Подразделения на мотоциклах, а при необходимости и на квадроциклах, должны войти в передовые силы десанта, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин.

— Для высадки первой волны используются корабли на воздушной подушке, которые уверенно выходят на берег, а также малые десантные корабли и катера, — отметил он. — При необходимости высадку можно обеспечить и с больших десантных кораблей, в том числе и нового проекта 11711 типа «Иван Грен».

Штурм на мотоцикле

Морские пехотинцы давно освоили мототехнику. В зоне СВО используются целые подразделения на двухколесной технике. Причем они решают самый широкий спектр задач — от эвакуации и подвоза боеприпасов и грузов на передовую до штурма укрепрайонов противника.

При проведении атакующих действий «стальные кони» позволяют штурмовикам быстро сблизиться с противником и ворваться на его позиции. Как правило, при проведении таких операций мотоциклистов активно поддерживает огнем и маневром бронетехника, подавляя огневые точки, не позволяя врагу поднять голову.

Подготовка штурмовых подразделений группировки войск «Центр» на полигоне в зоне СВО Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Немаловажно и то, что мотоцикл позволяет проехать там, где другая техника, включая легкие и маневренные багги или квадроциклы, застрянет. Скорость позволяет мотоциклистам уходить от атак дронов, что используется при обеспечении всем необходимым передовых отрядов.

Реорганизация морской пехоты

Сейчас проводится масштабная реорганизация морской пехоты. В ближайшее время пять бригад «черных беретов» будут преобразованы в дивизии. Об изменениях рассказал президент Владимир Путин в июле этого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В 2025 году планируется переформатировать две бригады морской пехоты в дивизии. В следующий год должны будут появиться еще две. Пятая дивизия будет создана в 2027 году.

При усилении морской пехоты будет учитывается опыт СВО. Ожидаются серьезные организационно-штатные изменения, поступление новых систем вооружения, средств связи и другой техники. В результате изменений качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности Военно-морского флота России.