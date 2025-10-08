Опасный момент: футбольные болельщики попались с запрещенной символикой

С начала осени правоохранительные органы задержали сразу несколько футбольных болельщиков за использование нацистской символики. Инциденты произошли на двух матчах столичного «Динамо» и на одной игре самарских «Крыльев Советов». Подробнее о произошедшем и о том, откуда у фанатов взялись эти предметы, — в материале «Известий».

Запрещенная символика

2 октября Управление Росгвардии по Самарской области сообщило, что в результате операции, проведенной совместно с сотрудниками УФСБ и Следственного комитета, были задержаны трое лидеров группировки футбольных фанатов. По данным СМИ, речь идет о The Opposition Young Supporters («T.O.Y.S.», организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Всех троих подозревают в деятельности по вербовке новых членов.

Перед этим, 27 августа, 26 сентября и 1 октября, были задержаны двое болельщиков московского «Динамо» и один – самарских «Крыльев Советов» за попытку пронести на матчи своих команд запрещенную символику. В первом случае полиция не пустила на матч 43-летнего Юрия Верецкого, на котором был шарф динамовского фанатского объединения Blue-White Dynamite с логотипом не только клуба, но и 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». На болельщика был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей»).

Во втором случае перед матчем в Самаре был задержан 43-летний Ильдар Галиффурин, на динамовском шарфе которого был «кельтский крест» — часть атрибутики фашистов в годы Великой Отечественной войны.

1 октября перед матчем «Крыльев Советов» с «Сочи» на стадионе «Солидарность Самара Арена» был задержан болельщик самарского клуба Александр Макаров, на одежде которого была нацистская эмблема «Волчий крюк», известная также тем, что является символом запрещенного в России украинского неонацистского батальона «Азов». На теле болельщик имеет множество татуировок со схожими символами.

На ретрошарфах фанатов ФК «Динамо», которые и сегодня можно найти в свободной продаже, действительно есть изображение с одного конца «кельтского креста», а с другой — эмблемы, очень похожей на символику дивизии СС «Мертвая голова», убедились «Известия».

Случаи, когда фанаты, по мнению Российского футбольного союза (РФС), открыто демонстрировали нацистскую символику, происходили и ранее. К примеру, в 2020 году РФС наказал московский «Спартак» за демонстрацию фанатами на «Открытии Арене» фашистской атрибутики. Руководство клуба наказали закрытием на один матч одного из секторов на своей трибуне. Команда также была оштрафована на 200 тыс. рублей.

Личное решение

Инциденты почти совпали по времени с громкой отставкой в ФК «Динамо». 2 октября клуб официально сообщил об уходе с поста председателя совета директоров Дмитрия Гафина, который занимал эту должность с 2019 года. За шесть лет у руля совета директоров бело-голубых менеджер серьезно перетряхнул тренерский штаб и состав команды, а также дважды привел клуб к бронзе чемпионата России, отмечал «Спорт-Экспресс». Причины кадровых перестановок в клубе не объясняли.

Источники «Известий» полагают, что к Гафину по части его деятельности могли быть разные вопросы, однако основной — снижение результативности команды. Начало сезона для бело-голубых вышло провальным. Впрочем, громкие задержания фанатов также предшествовали уходу спортивного менеджера. Источники «Известий» в целом не стали отрицать негативное влияние подобных новостей на реноме спортивной организации, однако на официальном уровне о деталях разъяснительной работы менеджмента клуба после проведенных кадровых изменений говорить не принято.

— Всё, что было объявлено, — соответствует действительности. Гафин принял решение, соответственно, клуб об этом объявил. Это было достаточно неожиданно, — сказал журналистам гендиректор ФК «Динамо» Павел Пивоваров после матча с «Локомотивом».

При этом он не стал отвечать на вопрос о символике «Динамо», похожей до степени смешения с нацистскими атрибутами.

— Футбольный клуб «Динамо» проводит всю необходимую работу со зрителями, но не может отвечать за действия болельщиков вне стадиона. Не думаю, что решение Дмитрия Александровича Гафина связано с данным инцидентом, это звучит как абсурд. Тем более в релизе клуба сказано о том, что это было его личное решение, — сказал «Известям» один из старейших болельщиков «Динамо», бывший лидер фанатского объединения команды Александр Шпрыгин, добавив, что руководителя судят по спортивным результатам, а они в последнее время у клуба были неудовлетворительными.

Проблема ответственности

В России с 2013 года действуют «Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», утвержденные постановлением правительства РФ от 16.12.2013 № 1156. В них, в частности, сказано, что посетители матчей не имеют права оскорблять на спортивных мероприятиях других зрителей с использованием любых средств наглядной агитации — элементами одежды, баннерами, транспарантами и так далее.

В России запрещено использование любой символики и атрибутики, сходных с нацистскими до степени смешения. За использование эмблемы дивизии СС «Мертвая голова», к примеру, установлена административная ответственность по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

Как рассказал «Известиям» Александр Шпрыгин, на динамовские шарфы эти эмблемы пришли в 1990-е годы и до сих пор некоторые фанаты продолжают носить такую символику, считая «кельтский крест» просто «прицелом», а не каким-то символом.

— Речь идет о единичном случае, когда болельщик пытался пройти на стадион с шарфом из 1990-х, которые в те годы массово продавались на вещевых рынках. И по нему никак нельзя судить о ситуации в целом. К сожалению, большинство людей не знают происхождения подобных символов и искренне уверены, что надевают винтажную вещь, — говорит он.

В свою очередь, основатель «Объединения спортивных болельщиков» Всеволод Алексеев заметил в беседе с «Известиями», что любое проявление неонацизма или расизма в среде болельщиков недопустимо. Оно должно караться «по всей строгости закона», добавил он. В то же время каждый случай следует рассматривать отдельно и нельзя исключать, что среди болельщиков и вообще тех людей, которые посещают стадионы, могут быть лица крайне радикальных взглядов.

— Сейчас есть FanID, карта болельщика, которая предусматривает индивидуальную регистрацию каждого болельщика и его допуск на стадион. Но даже несмотря на ее наличие, человек может просто прийти ради того, чтобы устроить какую-то провокацию, сесть на любую трибуну и продемонстрировать то, что он считает нужным. Здесь вопрос досмотровых мероприятий, и, как правило, это ответственность стюардов и контроля на входе на стадион, — отметил он.

Клубы же, по словам Алексеева, уже многократно разъясняли своим фанатским объединениям, что демонстрация запрещенной символики недопустима, тем более что она чревата санкциями в адрес руководства клуба со стороны РФС.

— Но сейчас открытых нацистов стало меньше: после начала СВО они все, как правило, уехали и примкнули к соответствующим проукраинским группировкам, хотя единичные случаи всё же возможны, — резюмировал он.