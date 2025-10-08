Реклама
Военный аналитик оценил эффективность «стены дронов» ВСУ

Полетаев: «стена дронов» ВСУ сработала лишь частично, ВС РФ продолжают наступать
Фото: Global Look Press/Ashley Chan
«Стена дронов» Вооруженных сил Украины (ВСУ) для сдерживания продвижения Вооруженных сил России (ВС РФ) на фронте сработала только частично. Такое мнение военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев высказал в среду, 8 октября.

По его словам, командование ВСУ рассчитывало, что новая система позволит полностью перекрыть линию фронта.

«Однако ожидания не оправдались: российские войска продолжают наступать», — заявил эксперт в интервью Lenta.Ru.

Полетаев прокомментировал первую в истории попытку построить основанную на дронах эшелонированную систему обороны, назвав целью ВСУ формирование kill zone (зона смерти. — Ред.). Аналитик отметил, что ВС РФ приспособились обходить украинскую оборону и в ответ формируют аналогичную структуру для наступательных действий.

«Сейчас Россия применяет дроны гораздо масштабнее и уже превзошла Украину по числу и качеству ударных БПЛА», — заключил он.

Стена вопроса: противодронный проект ЕС представляет прямую угрозу России
Любой БПЛА можно быстро превратить из перехватчика в средство нанесения удара, объясняют эксперты

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что НАТО рассматривают возможность использования дешевых беспилотников при создании так называемой стены дронов на восточных границах Евросоюза.

Отмечается, что из-за высокой стоимости имеющегося сейчас вооружения в Североатлантическом альянсе задумались о применении лазерных систем и недорогих противовоздушных БПЛА, сообщает 360.ru.

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 октября на саммите ЕС в Копенгагене раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее инициативу по созданию «стены дронов», передает RT.

Он выразил сомнение в практической эффективности проекта и сравнил его с «Железным куполом» Израиля, который не смог обеспечить полную защиту от ударов палестинского движения ХАМАС.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал финансирование проекта «стены дронов» из фондов ЕС. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс выступил в поддержку инициативы, отметив, что проект оценивался в €1 млрд и его создание может быть выполнено менее чем за год.

При этом 1 октября Макрон заявил, что европейские страны ускоряют развитие технологий в области беспилотников и противодроновых систем. По его словам, речь идет не только о поддержке Украины, но и о создании собственных оборонительных возможностей, передает НСН.

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026