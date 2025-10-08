Пашинян сообщил о создании основанной на мире Четвертой республики

Армения станет Четвертой республикой, основанной «на мире». Об этом 8 октября написал в своем Telegram-канале премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, конституция, принятая в период Третьей республики (с 1991 года), не была основана на принципах мира и волеизъявления народа. Он подчеркнул, что новый документ будет четко строиться на этом.

«Третья республика была основана логикой конфликта, а мы создаем Четвертую республику, основанную на логике мире», — рассказал он.

1 октября Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что страна не будет зависеть от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, государство стало независимым в 2022 году, когда поняло, что может надеяться только на себя.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ