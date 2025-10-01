Пашинян заявил о независимости Армении от ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что страна не будет зависеть от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 1 октября сообщил портал «Новости-Армения».

«В этот момент [в 2022 году] мы стали независимыми, поскольку поняли, что надеяться можем только на себя», — отметил Пашинян.

По мнению премьер-министра Армении, гарантии безопасности, которые предоставили в ОДКБ, в вопросе Нагорного Карабаха использовались некоторыми странами как способ не допустить развития страны.

Ранее, 16 июля, Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ более вероятен, чем восстановление членства в ней.

Министерство иностранных дел Армении 31 марта заявило об отказе республики от подписания документа по поводу уплаты ежегодных взносов в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ведомстве также подчеркнули, что в соответствии с внутренними процедурами ОДКБ информация о годовом бюджете не подлежит публичному распространению.

