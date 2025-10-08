Захарова возмутилась русофобией австралийских властей по визам

Реклама
Захарова: Россия возмущена русофобией австралийских властей по визам
Москва возмущена решением Австралии не выдавать визы делегации госкорпорации «Роскосмос» для участия в конгрессе в Сиднее. Об этом 8 октября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

«Мы возмущены очередным проявлением откровенной русофобии. Власти Австралии отказали в выдаче въездных виз членам делегации госкорпорации «Роскосмос» под руководством гендиректора Дмитрия Баканова», — заявила Захарова.

Она отметила, что непрекращающиеся в последние годы попытки не допустить российских представителей до мероприятий, в частности 76-го международного астронавтического конгресса в Сиднее, уже нанесли ущерб авторитету этого форума, который всё больше политизируется.

По ее словам, это очередная недружественная акция, которая отражает слепое следование недальновидной авантюристической кампании коллективного запада. Официальный представитель МИД России добавила, что при этом у Австралии не получается устроить изоляцию России.

«Российская Федерация остается открытой к взаимовыгодному недискриминационному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами по освоению космического пространства в мирных целях на благо всего человечества», — заключила Захарова.

Снять с поездки: ЕС грозит российским дипломатам лишением аккредитации
Зачем Брюссель обращается к непринятой в 2023-м мере — объединение почти месяц не может утвердить новые санкции

Ранее, 7 октября, газета Financial Times (FT) сообщила, что в ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока. По данным издания, выдвинутая Чехией инициатива является частью нового пакета санкций от Евросоюза. Для его принятия требуется единогласная поддержка, и Венгрия, последняя страна, выступавшая против этой меры, сняла свое вето, сообщили газете источники.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

