В ДУМ России разъяснили запрет верующим курьерам возить ряд товаров

Фетвы не являются нормативно-правовыми актами и не имеют юридической силы. Их задача — разъяснить, какие действия соответствуют нормам ислама, а какие нет. Об этом 8 октября сообщил председатель Совета улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Шамиль Аляутдинов.

Уточняется, что для непрактикующих мусульман богословские заключения, или фетвы, служат скорее фоном и не оказывают существенного влияния на их решения. Однако для людей, чья жизнь тесно связана с религией, такие разъяснения важны и помогают разобраться в том, насколько их повседневная жизнь соответствует религиозным принципам.

«Еще раз хочу отметить: Совет улемов ДУМ РФ не является органом государственной власти и не может что-то разрешать или запрещать. Он лишь дает разъяснения, что соответствует нормам ислама, а что нет», — привели его слова в Telegram-канале организации.

Совет улемов ДУМ РФ подчеркнул, что целями таких разъяснений являются поддержка мусульман, стремящихся жить в соответствии с религиозными нормами, и помощь в их духовном пути.

Совет улемов ДУМ РФ 7 октября принял решение о запрете курьерам-мусульманам доставлять некоторые товары. Уточняется, что речь идет об алкоголе, свинине и мясе, которое не соответствует халяльным стандартам. Под запрет также попали азартные игры, идолы, предметы языческого культа, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом, что противоречит исламу.

Тогда же маркетолог, председатель совета директоров, управляющий партнер группы компаний Step by Step Анастасия Птуха заявила, что запрет на перевозку нехаляльных продуктов курьерами-мусульманами приведет к увеличению стоимости доставки, однако при этом не стоит ожидать резкого роста цен. По ее словам, в случае сокращения числа курьеров компании, возможно, будут вынуждены платить оставшимся работникам больше, чтобы они продолжали доставлять нехаляльные товары.

