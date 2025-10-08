Реклама
Прямой эфир
Общество
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
Мир
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Общество
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Общество
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Мир
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Авто
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Мир
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
Мир
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Мир
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Мир
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Общество
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Мир
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Мир
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
Мир
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Армия
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
Мир
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Мир
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

В ДУМ России разъяснили запрет верующим курьерам возить ряд товаров

0
EN
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Фетвы не являются нормативно-правовыми актами и не имеют юридической силы. Их задача — разъяснить, какие действия соответствуют нормам ислама, а какие нет. Об этом 8 октября сообщил председатель Совета улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Шамиль Аляутдинов.

Уточняется, что для непрактикующих мусульман богословские заключения, или фетвы, служат скорее фоном и не оказывают существенного влияния на их решения. Однако для людей, чья жизнь тесно связана с религией, такие разъяснения важны и помогают разобраться в том, насколько их повседневная жизнь соответствует религиозным принципам.

«Еще раз хочу отметить: Совет улемов ДУМ РФ не является органом государственной власти и не может что-то разрешать или запрещать. Он лишь дает разъяснения, что соответствует нормам ислама, а что нет», — привели его слова в Telegram-канале организации.

Совет улемов ДУМ РФ подчеркнул, что целями таких разъяснений являются поддержка мусульман, стремящихся жить в соответствии с религиозными нормами, и помощь в их духовном пути.

Нечестный знак: в РФ могут создать перечень недобросовестных покупателей на маркетплейсах
В черный список попадут те, кто систематически не выкупает товары

Совет улемов ДУМ РФ 7 октября принял решение о запрете курьерам-мусульманам доставлять некоторые товары. Уточняется, что речь идет об алкоголе, свинине и мясе, которое не соответствует халяльным стандартам. Под запрет также попали азартные игры, идолы, предметы языческого культа, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом, что противоречит исламу.

Тогда же маркетолог, председатель совета директоров, управляющий партнер группы компаний Step by Step Анастасия Птуха заявила, что запрет на перевозку нехаляльных продуктов курьерами-мусульманами приведет к увеличению стоимости доставки, однако при этом не стоит ожидать резкого роста цен. По ее словам, в случае сокращения числа курьеров компании, возможно, будут вынуждены платить оставшимся работникам больше, чтобы они продолжали доставлять нехаляльные товары.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025