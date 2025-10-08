Березы посажены: получится ли в России вырастить свои бананы

В России началось строительство первых теплиц для бананов, сообщили в Минсельхозе. Эксперты указывают на то, что потенциал производства популярного фрукта в России, безусловно, есть. Эксперименты по выращиванию самой разной «экзотики» уже идут. Сколько бананов съедают в России, рентабельно ли растить их у себя и сколько они могут стоить, выясняли «Известия».

Активно импортируем

В 2024 году 27% от всего объема импорта фруктов в Россию пришлось на бананы. В год их импортируется примерно на $1,5 млрд. В 2024 году Россия импортировала примерно 1,4 млн т бананов, основной поставщик — Эквадор. По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы поставок бананов из этой страны на российский рынок увеличились на четверть в сравнении с тем же периодом 2024-го в физическом выражении.

Растущие объемы импорта бананов объяснимы: в России за последние три десятка лет потребление существенно возросло. Сейчас каждый россиянин потребляет в среднем около 10 кг бананов в год.

Первые урожаи этой ягоды планируют собрать и в России: в южных регионах запущены пилотные проекты по выращиванию бананов.

В Невинномысске (Ставропольский край) строятся 15 га теплиц. Общий объем инвестиций в проект — порядка 1,4 млрд рублей. Помимо бананов, часть мощностей тепличных комплексов в регионе будет задействована под выращивание авокадо, манго и маракуйи.

В августе 2025-го в Сочи заложили плантацию бананов и папайи. Экспериментальную высадку тропических видов фруктов произвели на территории КФХ «100 гектар». Там ждут первый урожай зимой 2025/26 года.

За плантацией будет следить система управления микроклиматом на основе искусственного интеллекта.

Запуск промышленного производства бананов на юге России будет целесообразным при условии господдержки и развития технологий . В этом случае выращивание бананов может оказаться многообещающим бизнесом, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева.

Отработка технологий

Потепление климата и развитие современных технологий неумолимо сдвигают границы возможного в сельском хозяйстве к северу и добрались до агропромышленного комплекса России , указывает ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Поэтому, как подчеркивает бизнес-коммуникатор Ия Ким, пробовать выращивать новые культуры в России и адаптировать под климат вполне целесообразно . Однако, по ее словам, нужно найти баланс, чтобы в итоге получить продукт, адекватный по цене, стоимость производства которого не будет превышать, например, стоимость импорта.

Такое, по мнению наблюдателей, вполне возможно, если делать упор на инновации, технологический ресурс и господдержку, которую активно получают аграрии. Последнее особенно актуально с учетом того, что с 2025 года бананы вошли в перечень сельхозпродукции РФ .

Низкая рентабельность

Тем не менее большинство экспертов склоняются к тому, что пока рассматривать тепличное производство бананов в обозримой перспективе как коммерческий проект сложно . Проект, судя по всему, будет достаточно дорогим и низкорентабельным.

Производство тепличных бананов — процесс трудоемкий. Бананы имеют длительный период формирования плода, среда должна быть влажной и теплой, объясняет доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Анохина

— Агротехнологический процесс требует интенсивного освещения не менее 12 часов в сутки. Кроме того, высота банана до двух с половиной метров, что предполагает немалые затраты на технические решения тепличных конструкций и их обслуживание. А если учитывать достаточно крупные первоначальные вложения в техническое, технологическое, инфраструктурное обеспечение проекта, то его окупаемость будет более 40 лет, — отмечает она.

В магазинах импортные бананы стоят 110–150 рублей за килограмм. Наши тепличные точно будут дороже: с учетом всех затрат эксперты не исключают и все 800–900 рублей за килограмм.

Банановая страна

На то, что проект пока имеет сомнительную экономическую целесообразность, указывали и в Минсельхозе. Пока действительно дешевле импортировать бананы, чем пытаться выращивать их самим , уточняла Оксана Лут.

Это один из самых дешевых и распространенных фруктов на мировом рынке, доставка его также относительно недорога и технологична. Поэтому составить конкуренцию на полках тропическим бананам тепличные пока не смогут, констатирует ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Президентской академии Денис Терновский.

В том, что инвестиции в подобные проекты не окупятся практически «никогда», уверен и доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. Во-первых, по его словам, всё же совсем не подходит климат. Помимо энергоносителей, придется затрачивать очень много воды, а на Ставрополье вода в дефиците: рядом практически сухая Калмыкия, водные ресурсы крайне ограничены.

Да, и площадей, по его словам, столько не хватит: если мы захотим выращивать полтора миллиона тонн бананов в год, то придется теплицами перекрыть весь юг России. Но и в этом случае со временем эти теплицы будут использоваться под выращивание других культур, считает Белхароев.

Как напоминает экономист, подобные экспериментальные проекты реализуются в Узбекистане и Казахстане — с более подходящими природно-климатическими условиями для выращивания бананов. Но и там этот опыт не могут расширить в полном масштабе.

Продовольственная безопасность

Тем не менее эксперты уверены, что пробовать стоит. Развитие таких проектов свидетельствует о высокой емкости отечественного сельского хозяйства, готовности государства оказывать дальнейшую поддержку аграриям в перспективных отраслях и развитию современных аграрных технологий, позволяющих выращивать почти что угодно.

Реальные инициативы по выращиванию бананов, созданию фисташковых и миндальных садов в целом может свидетельствовать о благополучной ситуации в отечественном сельском хозяйстве, обращает внимание доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Анохина.

Проблемы с продовольственной безопасностью практически решены, поэтому выращивание экзотических культур вполне вписывается в проекты развития аграрного потенциала страны , указывает экономист.

Вдобавок, как подчеркивает Денис Терновский, такие разработки обязательно нужны, чтобы иметь план Б на случай сбоев в мировом производстве из-за климата, болезней или других факторов.