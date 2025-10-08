Березы посажены: получится ли в России вырастить свои бананы

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ могут вырасти в 2026 году
Спорт
МОК заявил о нежелании вмешиваться в политику после ударов США по Венесуэле
Общество
«Лента» объявила о покупке сети гипермаркетов OBI
Общество
Путин обсудил с губернатором Ярославской области развитие региона
Мир
Роспотребнадзор предупредил о сложной эпидемиологической ситуации на Кубе
Авто
Импорт легковых автомобилей в Россию сократился на треть за год
Общество
Путин назвал вопрос о ситуации с дорогами в Ярославской области очень серьезным
Мир
Журналистка заявила о наличии у США вызывающего «гаванский синдром» оружия
Мир
Археологи обнаружили в Турции элитное захоронение эпохи царя Мидаса
Общество
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над регионами России
Спорт
Баскетболист Касаткин подписал контракт с красноярским клубом «Енисей»
Общество
Опубликованы кадры из роддома в Новокузнецке
Политика
Политолог указал на двойные стандарты в заявлениях США об ударах «Орешником»
Мир
СМИ узнали об инвестициях США в технологии противодействия дронам перед ЧМ-2026
Общество
Суд приговорил к 10 годам колонии экс-сенатора Арашукова по делу о даче взятки
Мир
Bloomberg сообщило об угрозе отношениям США и Китая из-за пошлин
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Березы посажены: получится ли в России вырастить свои бананы

Минсельхоз запустил эксперимент по выращиванию тропической культуры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России началось строительство первых теплиц для бананов, сообщили в Минсельхозе. Эксперты указывают на то, что потенциал производства популярного фрукта в России, безусловно, есть. Эксперименты по выращиванию самой разной «экзотики» уже идут. Сколько бананов съедают в России, рентабельно ли растить их у себя и сколько они могут стоить, выясняли «Известия».

Активно импортируем

В 2024 году 27% от всего объема импорта фруктов в Россию пришлось на бананы. В год их импортируется примерно на $1,5 млрд. В 2024 году Россия импортировала примерно 1,4 млн т бананов, основной поставщик — Эквадор. По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы поставок бананов из этой страны на российский рынок увеличились на четверть в сравнении с тем же периодом 2024-го в физическом выражении.

Растущие объемы импорта бананов объяснимы: в России за последние три десятка лет потребление существенно возросло. Сейчас каждый россиянин потребляет в среднем около 10 кг бананов в год.

Первые урожаи этой ягоды планируют собрать и в России: в южных регионах запущены пилотные проекты по выращиванию бананов.

Импорт бананов
Фото: Global Look Press/David Diaz

В Невинномысске (Ставропольский край) строятся 15 га теплиц. Общий объем инвестиций в проект — порядка 1,4 млрд рублей. Помимо бананов, часть мощностей тепличных комплексов в регионе будет задействована под выращивание авокадо, манго и маракуйи.

В августе 2025-го в Сочи заложили плантацию бананов и папайи. Экспериментальную высадку тропических видов фруктов произвели на территории КФХ «100 гектар». Там ждут первый урожай зимой 2025/26 года.

За плантацией будет следить система управления микроклиматом на основе искусственного интеллекта.

Запуск промышленного производства бананов на юге России будет целесообразным при условии господдержки и развития технологий. В этом случае выращивание бананов может оказаться многообещающим бизнесом, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева.

Дай мне злак: урожай в России в 2025 году превысит прошлогодний
Минсельхоз и аграрии начинают подводить итоги уборочной кампании

Отработка технологий

Потепление климата и развитие современных технологий неумолимо сдвигают границы возможного в сельском хозяйстве к северу и добрались до агропромышленного комплекса России, указывает ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Поэтому, как подчеркивает бизнес-коммуникатор Ия Ким, пробовать выращивать новые культуры в России и адаптировать под климат вполне целесообразно. Однако, по ее словам, нужно найти баланс, чтобы в итоге получить продукт, адекватный по цене, стоимость производства которого не будет превышать, например, стоимость импорта.

Бананы
Фото: Global Look Press/Silas Stein

Такое, по мнению наблюдателей, вполне возможно, если делать упор на инновации, технологический ресурс и господдержку, которую активно получают аграрии. Последнее особенно актуально с учетом того, что с 2025 года бананы вошли в перечень сельхозпродукции РФ.

Низкая рентабельность

Тем не менее большинство экспертов склоняются к тому, что пока рассматривать тепличное производство бананов в обозримой перспективе как коммерческий проект сложно. Проект, судя по всему, будет достаточно дорогим и низкорентабельным.

Производство тепличных бананов — процесс трудоемкий. Бананы имеют длительный период формирования плода, среда должна быть влажной и теплой, объясняет доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Анохина

Бананы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Агротехнологический процесс требует интенсивного освещения не менее 12 часов в сутки. Кроме того, высота банана до двух с половиной метров, что предполагает немалые затраты на технические решения тепличных конструкций и их обслуживание. А если учитывать достаточно крупные первоначальные вложения в техническое, технологическое, инфраструктурное обеспечение проекта, то его окупаемость будет более 40 лет, — отмечает она.

​Рост или стоп: чем обернется снижение прогноза по сельскому хозяйству
​​​​​​​Замедление в развитии АПК может отразиться на ценах для покупателей

В магазинах импортные бананы стоят 110–150 рублей за килограмм. Наши тепличные точно будут дороже: с учетом всех затрат эксперты не исключают и все 800–900 рублей за килограмм.

Банановая страна

На то, что проект пока имеет сомнительную экономическую целесообразность, указывали и в Минсельхозе. Пока действительно дешевле импортировать бананы, чем пытаться выращивать их самим, уточняла Оксана Лут.

Это один из самых дешевых и распространенных фруктов на мировом рынке, доставка его также относительно недорога и технологична. Поэтому составить конкуренцию на полках тропическим бананам тепличные пока не смогут, констатирует ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Президентской академии Денис Терновский.

В том, что инвестиции в подобные проекты не окупятся практически «никогда», уверен и доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. Во-первых, по его словам, всё же совсем не подходит климат. Помимо энергоносителей, придется затрачивать очень много воды, а на Ставрополье вода в дефиците: рядом практически сухая Калмыкия, водные ресурсы крайне ограничены.

Бананы
Фото: Global Look Press/Emoke Bebiak

Да, и площадей, по его словам, столько не хватит: если мы захотим выращивать полтора миллиона тонн бананов в год, то придется теплицами перекрыть весь юг России. Но и в этом случае со временем эти теплицы будут использоваться под выращивание других культур, считает Белхароев.

Как напоминает экономист, подобные экспериментальные проекты реализуются в Узбекистане и Казахстане — с более подходящими природно-климатическими условиями для выращивания бананов. Но и там этот опыт не могут расширить в полном масштабе.

Продовольственная безопасность

Тем не менее эксперты уверены, что пробовать стоит. Развитие таких проектов свидетельствует о высокой емкости отечественного сельского хозяйства, готовности государства оказывать дальнейшую поддержку аграриям в перспективных отраслях и развитию современных аграрных технологий, позволяющих выращивать почти что угодно.

Реальные инициативы по выращиванию бананов, созданию фисташковых и миндальных садов в целом может свидетельствовать о благополучной ситуации в отечественном сельском хозяйстве, обращает внимание доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Анохина.

Миндаль
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Проблемы с продовольственной безопасностью практически решены, поэтому выращивание экзотических культур вполне вписывается в проекты развития аграрного потенциала страны, указывает экономист.

Вдобавок, как подчеркивает Денис Терновский, такие разработки обязательно нужны, чтобы иметь план Б на случай сбоев в мировом производстве из-за климата, болезней или других факторов.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Прямой эфир