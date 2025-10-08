Реклама
Музыкант Тео Йоргенсманн умер через неделю после своего 77-летия

Фото: TASS/IMAGO/Sven Thielmann
Немецкий музыкант Тео Йоргенсманн умер через неделю после того, как ему исполнилось 77 лет. Об этом 7 октября сообщили на его официальной странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что музыкант умер 6 октября.

Йоргенсманн родился в 1948 году и начал осваивать кларнет в 18 лет. В дальнейшем он стал одним из ведущих джазовых кларнетистов и значимой фигурой в авангардном джазе. Профессиональная карьера Тео началась в 1970-х годах, и за свою жизнь он работал с десятками имен мирового уровня.

С 1975 по 1977 год музыкант возглавлял проект Clarinet Contact, состоящий из пяти кларнетистов, и активно гастролировал. В 1997 году он создал свой собственный квартет. Помимо карьеры исполнителя Йоргенсманн преподавал кларнет и свободную импровизацию на университетском уровне, написал книгу о своей дисциплине.

В 1987 году был снят документальный фильм о жизни и творчестве Тео Йоргенсманна. Его дискография насчитывает множество релизов, начиная с 1977 года и заканчивая последним альбомом, выпущенным в 2024 году.

