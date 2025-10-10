Medical Xpress рассказал о пользе перерывов на упражнения для физической формы

Исследование доказало, что перерывы на физические упражнения — кратковременные интенсивные физические активности — могут быть эффективным способом улучшить кардиореспираторную форму у малоподвижных взрослых. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Согласно анализу, такие перерывы могут помочь преодолеть частые барьеры для выполнения рекомендованного уровня физической активности, такие как нехватка времени и низкая мотивация. В ходе исследования было установлено, что соблюдение принципа коротких упражнений в течение дня было достаточно высоким. Такой подход может помочь людям, которые не могут найти время для длительных тренировок, улучшить свою физическую форму и общее состояние здоровья.

Уточняется, что около трети взрослых и 80% подростков в мире не достигают рекомендованных уровней физической активности — 300 минут умеренной активности в неделю или 75–150 минут интенсивных физических нагрузок в неделю. Известно, что регулярная физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья.

Исследования показывают, что такие «перерывы на упражнения», такие подъем по лестнице или работа с весами, могут улучшить здоровье и снизить вредные последствия длительного сидячего образа жизни. Однако большинство этих изучений использовали квазиэкспериментальные методы или качественные анализы. В связи с этим для получения более точных данных ученые решили оценить влияние коротких упражнений на кардиореспираторную форму, выносливость мышц и кардиометаболические факторы — жиры в крови и распределение жира в теле.

Ученые изучили базы данных исследований на предмет соответствующих клинических испытаний нашли 11 подходящих из Австралии, Канады, Китая и Великобритании. В анализе приняли участие 414 взрослых с малоподвижным образом жизни, 69% из которых — женщины.

Участников просили выполнять короткие упражнения (по 5 минут или меньше) дважды в день на протяжении 3–7 дней в неделю в течение 4–12 недель. Эти упражнения в основном состояли из подъема по лестнице для молодых и средневозрастных людей и силовых упражнений для ног или тайцзи для пожилых.

Синтез данных показал, что перерывы на физические упражнения значительно улучшили кардиореспираторную форму у взрослых (с умеренной степенью уверенности в доказательствах). Однако воздействие на выносливость мышц у пожилых людей (в возрасте 69–74 лет) было ограниченным.

Короткие упражнения не показали значительного влияния на силу ног или такие кардиометаболические факторы, как состав тела, артериальное давление и уровень жиров в крови. Однако соблюдение программы было высоким (91%), и участники продолжали занятия на 83%. Это указывает на высокую жизнеспособность и приемлемость этого подхода в реальных условиях без наблюдения.

Ученые признают некоторые ограничения в своем исследовании, главное из которых — ограниченное количество исследований и небольшие выборки. Однако они пришли к выводу, что экономичность времени перерывов на упражнения может помочь преодолеть распространенные барьеры для физической активности, такие как нехватка времени и низкая мотивация.

«Короткие упражнения могут повысить приверженность регулярной физической активности, предлагая короткие и гибкие тренировки, которые легче интегрировать в повседневную жизнь», — заключили исследователи.

Врач травматолог-ортопед медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков 20 августа рассказал «Известиям», что боль в мышцах после тренировок является нормальной реакцией организма на новую или интенсивную нагрузку. При таком состоянии он порекомендовал дать организму возможность отдохнуть и избегать интенсивных нагрузок на ту же группу мышц в ближайшие два-три дня либо семь в случае выраженной боли.

