Захарова указала на поощрение НАТО и Евросоюза новых атак ВСУ по Запорожской АЭС

НАТО и Евросоюз, покрывая одни террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС, поощряют новые. Об этом 8 октября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

«Покрывая подобные террористические акты киевского режима, страны Европейского союза и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками», — заявила Захарова.

Она также отметила, что ВСУ продолжают наносить атаки по Запорожской АЭС, «терроризируя мирное население». По ее словам, ранее в результате обстрела была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС «Днепропетровская», что привело к прекращению внешнего электроснабжения станции.

Ранее, 6 октября, Запорожская атомная электростанция (АЭС) и прилегающий город Энергодар подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Тогда уточнялось, что удар пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 км от периметра станции.

2 октября президент России Владимир Путин сообщил, что РФ может зеркально ответить Киеву на непрекращающиеся обстрелы ВСУ по территории Запорожской атомной станции. Он добавил, что ремонтные бригады не могут полноценно работать на ЗАЭС, так как станция находится в зоне досягаемости украинской артиллерии.

