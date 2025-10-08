Рябков указал на готовность России выстраивать отношения с США

Россия готова выстраивать отношения с США, но не видит аналогичной решимости со стороны Вашингтона. Об этом 8 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Известий».

«У нас есть некое «здание» отношений, которое пошло трещинами, которое рушится. Виноваты в этом американцы. Сейчас трещины дошли до фундамента. Я думаю, что разрушать проще, чем строить. Мы к строительству готовы, но не видим встречного движения с той стороны», — объяснил он.

5 октября американский лидер Дональд Трамп назвал предложение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) хорошей идеей. Однако, как подчеркнул в разговоре с журналистами Рябков, Россия до сих пор не получила официального ответа США по поводу этой инициативы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 октября сообщил, что российская сторона приветствует положительное заявление Трампа о предложении по ДСНВ. Он также добавил, что по дипломатическим каналам сигналов от США не поступало.

Президент России Владимир Путин 22 сентября заявил о готовности России еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Он добавил, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение потенциалов сдерживания.

