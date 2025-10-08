Глава СПЧ указал на противоречие запрета доставки нехаляльной еды и Конституции

Фетва Духовного управления мусульман (ДУМ) России, которая запрещает курьерам-мусульманам доставлять недопустимые религией продукты, противоречит Конституции России. Об этом 8 октября заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции», — приводит его слова СПЧ в своем Telegram-канале.

По мнению Фадеева, фетва нарушает принцип светского государства, закрепленный в ст. 14 Конституции РФ, поскольку религиозные организации не могут регулировать вопросы, относящиеся к трудовым и гражданско-правовым отношениям. Это является компетенцией федеральных органов власти.

Глава СПЧ также напомнил, что таким решением ДУМ нарушает принцип единства экономического пространства (ст. 8 Конституции), создавая искусственные барьеры для свободного перемещения товаров и услуг. Он также указал на нарушение гарантии свободы труда (ст. 37) и свободы от трудовой дискриминации по религиозному признаку (ст. 19).

Кроме того, как утверждает Фадеев, подобная фетва может способствовать разжиганию религиозной розни, что запрещено ст. 29 Конституции РФ. Он подчеркнул, что реализация этого решения приведет к разделению курьеров-мусульман и их клиентов.

Совет улемов ДУМ РФ 7 октября принял решение о запрете курьерам-мусульманам доставлять запрещенные товары. В частности, речь идет об алкоголе, свинине и мясе, которое не соответствует халяльным стандартам. Под запрет также попали азартные игры, идолы, предметы языческого культа, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом, что противоречит исламу.

В тот же день маркетолог, председатель совета директоров, управляющий партнер группы компаний Step by Step Анастасия Птуха отметила, что запрет на перевозку нехаляльных продуктов курьерами-мусульманами приведет к увеличению стоимости доставки, но резкого роста цен ожидать не стоит. Она отметила, что в случае сокращения числа курьеров компании, вероятно, будут вынуждены платить оставшимся работникам больше, чтобы они продолжали доставлять нехаляльные товары.

