Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Глава СПЧ указал на противоречие запрета доставки нехаляльной еды и Конституции

Фадеев: фетва о запрете доставки нехаляльной еды противоречит Конституции РФ
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Фетва Духовного управления мусульман (ДУМ) России, которая запрещает курьерам-мусульманам доставлять недопустимые религией продукты, противоречит Конституции России. Об этом 8 октября заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции», — приводит его слова СПЧ в своем Telegram-канале.

По мнению Фадеева, фетва нарушает принцип светского государства, закрепленный в ст. 14 Конституции РФ, поскольку религиозные организации не могут регулировать вопросы, относящиеся к трудовым и гражданско-правовым отношениям. Это является компетенцией федеральных органов власти.

Глава СПЧ также напомнил, что таким решением ДУМ нарушает принцип единства экономического пространства (ст. 8 Конституции), создавая искусственные барьеры для свободного перемещения товаров и услуг. Он также указал на нарушение гарантии свободы труда (ст. 37) и свободы от трудовой дискриминации по религиозному признаку (ст. 19).

Кроме того, как утверждает Фадеев, подобная фетва может способствовать разжиганию религиозной розни, что запрещено ст. 29 Конституции РФ. Он подчеркнул, что реализация этого решения приведет к разделению курьеров-мусульман и их клиентов.

Нечестный знак: в РФ могут создать перечень недобросовестных покупателей на маркетплейсах
В черный список попадут те, кто систематически не выкупает товары

Совет улемов ДУМ РФ 7 октября принял решение о запрете курьерам-мусульманам доставлять запрещенные товары. В частности, речь идет об алкоголе, свинине и мясе, которое не соответствует халяльным стандартам. Под запрет также попали азартные игры, идолы, предметы языческого культа, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом, что противоречит исламу.

В тот же день маркетолог, председатель совета директоров, управляющий партнер группы компаний Step by Step Анастасия Птуха отметила, что запрет на перевозку нехаляльных продуктов курьерами-мусульманами приведет к увеличению стоимости доставки, но резкого роста цен ожидать не стоит. Она отметила, что в случае сокращения числа курьеров компании, вероятно, будут вынуждены платить оставшимся работникам больше, чтобы они продолжали доставлять нехаляльные товары.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026