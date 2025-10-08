Реклама
Мишустин назвал продовольственную безопасность национальной целью РФ

Мишустин: продовольственная безопасность РФ — одна из важных национальных целей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Продовольственная безопасность является одной из самых важных национальных целей РФ. Об этом 8 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения государственных наград работникам агропромышленного комплекса (АПК) в рамках ХХVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

«Сегодня продовольственная безопасность страны, наверное, одна самых важных национальных целей», — сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что задачи, стоящие перед страной, невозможно решить без «нормального питания, чистой воды и экологии».

Дай мне злак: урожай в России в 2025 году превысит прошлогодний
Минсельхоз и аграрии начинают подводить итоги уборочной кампании

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев 6 октября в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в РФ в текущем году урожайность зерновых выросла на 10%. По его словам, урожай пшеницы в этом году ожидается на уровне порядка 88 млн т, а уже около шести лет сборы зерновых в стране стабильно превышают 120 млн т. Патрушев подчеркнул, что во многом это стало возможно благодаря системной поддержке государства и вводу передовых технологий.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

