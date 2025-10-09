Опыт и розница: инвестиции в какие активы будут выгодны в 2026 году

Розничные инвесторы будут чаще выбирать вложения в облигации, а компании будут легче получать финансирование, но это потребует времени, уверены эксперты. При этом депозиты остаются самым популярным инструментом. Рекордно высокая ключевая ставка, геополитическая неопределенность и бюджетная политика перестроили структуру вложений в этом году. Но власти принимают системные меры по поддержке инвестиций. Дальнейшие меры могли бы включать расширение льготных программ кредитования, упрощение процедур выхода на IPO и создание дополнительных налоговых стимулов для компаний. Это особенно актуально в Месяц московской промышленности, которым объявлен октябрь 2025-го. Какие инструменты будут выгоднее для розничных инвесторов в следующем году — в материале «Известий».

Инвестиционный климат в России в 2025 году

Розничные инвесторы будут чаще выбирать вложения в облигации в 2026 году, а компании смогут легче получить финансирование. Это «Известиям» спрогнозировали эксперты.

В 2025-м на инвестиционный климат в России повлияла рекордно высокая ключевая ставка в 21% (с сентября составляет 17%), которая вызвала замедление роста инвестиций в основной капитал, заявил заведующий лабораторией анализа институтов Института прикладных экономических исследований Президентской академии Александр Абрамов. По его словам, они упали с 7,4% в 2024 году до ожидаемых 1,7% в 2025-м.

Второй важный фактор — это геополитическая неопределенность, указал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Однако она формирует и некоторые позитивные моменты для экономики, например большое количество госзаказов и курс на импортозамещение.

На настроение инвесторов также влияет бюджетная политика, подчеркнул основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров. Ее нормализация должна иметь дезинфляционный эффект и создать пространство для дальнейшего снижения ставок. В свою очередь более высокая инфляция будет подталкивать людей к уходу с депозитов и даже облигаций, потому что возрастает риск потери капитала, пояснил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

В целом барьерами для частников и институционалов выступали санкционные ограничения, сильный рубль и дефицит инструментов для инвестирования, добавил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Однако к концу года инвестиционный сектор перешел к фазе трансформации, после того как в сентябре регулятор начал цикл смягчения, снизив ставку до 17%. Это принципиальный момент, так как рынок получил четкий сигнал о развороте денежно-кредитной политики.

Что выгоднее выбирать частным инвесторам в России

В вопросе выбора инструментов многое зависит от склонности к риску.

— Если инвестор отдает предпочтение надежности, тогда стоит выбирать депозиты и облигации. Акции потенциально должны приносить больше дохода, поскольку волатильность фондового рынка позволяет больше заработать, но и рисков больше, — пояснил Аяз Алиев из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

На сегодняшний день банковские депозиты — самый простой и понятный инструмент с заранее известными условиями: суммой, сроком и процентами. Если досрочно забрать депозит, накопленные по нему проценты сгорят.

Кроме того, вклады россиян защищены по системе страхования депозитов. Если у банка отзывают лицензию, то Агентство по страхованию вкладов гарантирует возмещение средств до 1,4 млн рублей в одном банке.

В то же время если депозиты обычно открывают максимум на три года, то до погашения облигаций может пройти и десять лет.

До конца года депозиты сохранят доходность на уровне около 15%, максимум 17% по мере дальнейшего снижения ключевой ставки. Облигации надежных эмитентов предлагают 18% годовых, иногда уровень доходит и до 25%, уточнил Фёдор Сидоров. Акции выглядят наиболее перспективно с учетом восстановления рынка — дивидендная доходность индекса Мосбиржи составляет около 9–11%, добавил он.

Наряду с этим средние ставки по вкладам сегодня составляют 14% годовых, а значит, облигации для инвесторов сейчас всё же выгоднее. Доходность гособлигаций упадет до 10% в 2026-м (сейчас она составляет 14%), следует из консенсус-прогноза «Известий». Доходности ОФЗ зависят от ключевой ставки точно так же, как и ставки по кредитам и ипотеке. Когда растут цены на ОФЗ, закономерно падают их доходности, то есть государство и компании могут занимать деньги на внутреннем рынке дешевле. При этом купоны компаний из топ-эшелона упадут не так сильно — с 17 до 14–15,5%.

Сейчас также наблюдаются снижение интереса к депозитам и повышение спроса на инвестиции в коммерческую недвижимость, отметил партнер и коммерческий директор «Активо» Михаил Костромин. По его оценкам, хотя депозиты по-прежнему приносят хороший процент, сейчас россияне должны прилагать уже больше усилий, чтобы сохранить капитал от инфляции.

— По мере снижения ключевой ставки будет расти и интерес к облигациям за счет роста их стоимости, а также интерес к коммерческой недвижимости — здесь играет роль защита от инфляции. Можно найти интересные предложения и сформировать портфель из долгосрочных бумаг с доходностью ближе к +20% годовых, — добавил эксперт.

Пока частные инвесторы ожидают снижения ставки до 12–13% для перехода из депозитов в акции (потенциал перетока — 2–3 трлн рублей), заключил эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella, автор телеграм-канала «Финтех для всех» Вячеслав Мищенко. Прогноз на следующий год — 70% новых средств пойдет в депозиты, 20% — в облигации, 10% — в акции, подытожил он.

Как власти поддерживают инвесторов

Позитивным сигналом для инвестиционного климата в стране стала государственная поддержка IPO. Власти поставили амбициозную задачу довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году через проведение 20 размещений ежегодно.

Выход на IPO в целом облегчает компаниям доступ к финансированию через размещение акций и облигаций. Однако это сопряжено со значительными издержками, особенно на первых этапах. К этому прибавляется и недостаточный интерес инвесторов к новым размещениям, пояснил Александр Абрамов из РАНХиГС. Поэтому пока всё еще ситуация не самая позитивная для IPO.

Помимо этого правительство принимает системные меры по поддержке инвестиций. Так, с начала года действуют инвестиционный вычет и амортизационная премия для компаний (позволяет списать на расходы часть трат на покупку или постройку недвижимости, например офиса), позволяющие снизить налоговую нагрузку для вкладчиков. Программа стимулирования кредитования для малого и среднего бизнеса предлагает займы по ставкам от 2,75 до 10% в зависимости от отрасли, а для IT-компаний предусмотрены льготные страховые взносы 7,6%, уточнил Фёдор Сидоров. Это позволяет им вкладываться в свое развитие, а затем и инвестировать в новые проекты.

Столичные власти в свою очередь оказывают компаниям поддержку в виде налоговых льгот, поиска промплощадей под размещение новых производств, привлечения инвестиций и выхода на экспортные рынки. Эти темы обсуждались отдельно на праздновании Дня московской промышленности 7 октября.

Также поддержку инвесторам оказывают снижение ключевой ставки, заложенное в базовом сценарии бюджета, субсидии на выход на биржу (24 млн рублей для 12 компаний) и региональные инвестпрограммы, добавил Вячеслав Мищенко. Новый проект бюджета предусматривает ставку 12–13% в следующем году.

Государство стимулирует крупных эмитентов выходить на инвестиционный рынок страны, что также будет положительно влиять на экономику в целом. Если тенденция продолжится, то частные инвесторы смогут зарабатывать с помощью дивидендов, указал Михаил Костромин.

Для притока инвестиций в основной капитал со стороны частных инвесторов всё еще необходимы стабильное финансовое положение компаний, наличие свободных средств для вложений, а также предсказуемость условий, определяющих результаты инвестиций, указал Александр Абрамов. Не менее важным остается уровень защиты прав собственности, заключил он.