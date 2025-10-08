Эксперты оценили предложения ВОЗ по борьбе с табакокурением в СНГ

Стремление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) повлиять на процесс гармонизации законодательства стран СНГ в вопросах борьбы с вредными привычками выглядит избыточным, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Таким образом они отреагировали на разработку ВОЗ модельного антитабачного закона для стран СНГ.

Заседания постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в рамках которых парламентарии стран содружества и представители международных организаций обсудят результаты и перспективы разработки модельных законов, пройдут 9-10 октября в Санкт-Петербурге. Среди ключевых мероприятий — сессия по проекту закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табачной и иной никотинсодержащей продукции», разработчиком которого выступает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).

По сведениям источников, вовлеченных в процесс разработки модельного закона, ЕРБ ВОЗ получила ряд замечаний к содержанию документа. Они были высказаны парламентариями и делегациями стран в ходе заседаний Комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека и трех экспертных советов. Однако к настоящему моменту значительная их часть остается неучтенной.

«Намерение ВОЗ вовлечься в создание модельного законодательства в СНГ может быть обусловлено желанием „протолкнуть“ свои подходы на как можно большее количество международных и региональных организаций и площадок», — считает Михаил Перельман, доцент кафедры менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС. Он объяснил это серьезными репутационными издержками для ВОЗ, вызванными критикой со стороны ряда государств, включая США, которые влекут за собой значительные финансовые потери для бюджета организации.

По его словам, принимая во внимание мотивы ВОЗ, при разработке указанного модельного закона важно, в первую очередь, сохранять приверженность национальным интересам. Имеет смысл учитывать имплементированное на национальном уровне стран-участниц СНГ отраслевое законодательство и применяемые ими лучшие практики, считает Перельман.

Участники СНГ уже взяли на себя обязательства в рамках профильных конвенций других организаций и институтов, отметили эксперты. Так, страны содружества уже являются полноправными сторонами Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), взявшими на себя обязательства по реализации ее положений.

В настоящий момент страны СНГ находятся на различных стадиях приведения национального регулирования в соответствие с конвенцией, отмечает Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ. «Таким образом, вовлечение организации в процесс гармонизации такого регулирования выглядит чрезмерным и может быть обусловлено стремлением достигнуть формальных целевых показателей, стоящих перед руководством ВОЗ, по продвижению своей экспертизы в работу различных региональных площадок, в частности СНГ», — добавила эксперт.

Так, выступая в прошлом году на Х сессии Конференции сторон РКБТ ВОЗ в Панаме, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай подчеркнул, что Россия вошла в список стран с политикой, наиболее защищающей своих граждан от табака. Строгое антитабачное законодательство также действует в Казахстане, Кыргызстане, Армении — странах СНГ, которые давно являются сторонами Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, а некоторые из них участвовали в ее создании.

В 2023 году ЕРБ ВОЗ сообщила о закрытии располагавшегося в Москве офиса по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними. До этого момента Россия выделила на его финансирование около $50 млн.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ