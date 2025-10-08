СМИ указали на неловкое положение Стармера из-за поздравления Моди Путину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Индию оказался в неловком положении, из-за того что глава правительства Индии Нарендра Моди поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Об этом 7 октября сообщает агентство Bloomberg.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил российскому президенту Владимиру Путину теплое поздравление с днем рождения всего за несколько часов до прибытия Кира Стармера, что стало неловким началом визита, изначально задуманного как торговый», — указано в материале.

Агентство подчеркнуло, что данная ситуация произошла на фоне дипломатической сложности, с которой сталкивается британский премьер, находясь в Индии, поскольку Моди активно укрепляет отношения с Россией.

Кроме того, Стармер также заверил журналистов, что сам не поздравлял российского лидера, как это сделал премьер Индии.

Моди 7 октября во время телефонного разговора тепло поздравил Путина с днем рождения. Отмечалось, что в ходе беседы обе стороны также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-индийского партнерства.

