Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

СМИ указали на неловкое положение Стармера из-за поздравления Моди Путину

Bloomberg: Стармер оказался в неловкой ситуации из-за поздравления Моди Путину
0
EN
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Индию оказался в неловком положении, из-за того что глава правительства Индии Нарендра Моди поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Об этом 7 октября сообщает агентство Bloomberg.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил российскому президенту Владимиру Путину теплое поздравление с днем рождения всего за несколько часов до прибытия Кира Стармера, что стало неловким началом визита, изначально задуманного как торговый», — указано в материале.

Агентство подчеркнуло, что данная ситуация произошла на фоне дипломатической сложности, с которой сталкивается британский премьер, находясь в Индии, поскольку Моди активно укрепляет отношения с Россией.

Кроме того, Стармер также заверил журналистов, что сам не поздравлял российского лидера, как это сделал премьер Индии.

Уперлись рогом: Индия увеличила экспорт мяса КРС в Россию
Под видом говядины россияне покупают буйволятину

Моди 7 октября во время телефонного разговора тепло поздравил Путина с днем рождения. Отмечалось, что в ходе беседы обе стороны также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-индийского партнерства.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026