Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Физики создали первый работающий квантовый детектор лжи

Science Daily: физик Белл разработал квантовый детектор лжи
0
EN
Фото: Global Look Press/Marijan Murat
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Физик Джон Белл разработал квантовый детектор лжи — тест Белла, который показывает, использует ли квантовый компьютер настоящие соответствующие ему эффекты или просто имитирует их. Об этом сообщает журнал Science Daily.

С развитием квантовых технологий становятся необходимыми всё более строгие тесты на квантовость. В новом исследовании ученые подняли планку, тестируя корреляции Белла в системах, содержащих до 73 кубитов — основных строительных блоков квантового компьютера.

В анализе приняли участие физики-теоретики Хорди Тур, Патрик Эмонт, аспирант Мэньяо Ху из Лейденского университета, а также коллеги из Университета Цинхуа (Пекин) и экспериментальные физики из Университета Чжэцзян (Ханчжоу).

Квантовая механика — это наука, которая объясняет, как ведут себя самые маленькие частицы во Вселенной, такие как атомы и электроны. Это мир, полный странных и контринтуитивных идей, одна из которых — квантовая нелокальность, при которой частицы даже на далеком расстоянии могут мгновенно воздействовать друг на друга. Несмотря на странность, это реальный эффект, за который в 2022 году была присуждена Нобелевская премия по физике.

Данное исследование сосредоточено на доказательстве возникновения нелокальных корреляций, известных также как корреляции Белла. Это был крайне амбициозный план, но хорошо оптимизированная стратегия команды сыграла ключевую роль. Вместо попыток напрямую измерить сложные корреляции Белла они сосредоточились на минимизации энергии.

На макромировой арене: Нобелевку по физике дали за развитие квантовых технологий
Как исследование туннельного эффекта на макроуровне поможет создать компьютеры и сенсоры нового поколения

В результате это принесло плоды. Команда создала специальное квантовое состояние, использующее 73 кубита в сверхпроводящем квантовом процессоре, и измерила энергии, которые были намного ниже, чем возможно в классической системе. Разница была ошеломляющей — 48 стандартных отклонений, что практически исключает случайность результата.

На этом физики не остановились и продолжили сертификацию редкого и более сложного типа нелокальности, известного как подлинные многокомпонентные корреляции Белла. В этом типе все кубиты в системе должны быть вовлечены, что делает ее гораздо сложнее в генерации и труднее для верификации. Ученые смогли подготовить целую серию состояний с низкой энергией, которые прошли тест для 24 кубитов, подтверждая эти специальные корреляции с высокой эффективностью.

Данное исследование доказывает, что возможно сертифицировать глубокое квантовое поведение в больших, сложных системах — ранее это никогда не было сделано на таком масштабе. Это большой шаг к тому, чтобы убедиться в том, что квантовые компьютеры действительно квантовые. Результаты имеют значение не только теоретически, поскольку понимание и контроль над корреляциями Белла могут улучшить квантовую коммуникацию, сделать криптографию более безопасной и помочь в разработке новых квантовых алгоритмов.

Криотстатная фигура: в РФ импортозаместили ключевую технологию для квантовых компьютеров
Как новые охлаждающие установки помогут развить прорывные решения в науке и технике

Science Daily 26 сентября сообщил о создании первого работающего квантового интернета инженерами Пенсильванского университета. Отмечалось, что по сравнению с обычным интернетом, где информация передается в виде битов (0 и 1) квантовый использует кубиты, которые могут одновременно находиться в нескольких состояниях благодаря явлению суперпозиции.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026