Инженеры создали первый работающий квантовый интернет

Квантовые технологии делают важный шаг вперед, и теперь квантовый интернет стал реальностью. Инженеры из Пенсильванского университета впервые перенесли квантовые сети из лаборатории в реальный мир, используя обычные коммерческие волоконно-оптические кабели Verizon, работающие по стандартным интернет-протоколам. Об этом 26 сентября сообщил журнал Science Daily.

Квантовый интернет — новая технология передачи данных, использующая законы квантовой физики. В отличие от обычного интернета, где информация передается в виде битов (0 и 1), квантовый интернет использует квантовые биты — кубиты, которые могут одновременно находиться в нескольких состояниях благодаря явлению суперпозиции.

Для этого ученые разработали специальный чип — Q-chip, который помогает синхронизировать обычные интернет-сигналы с квантовыми. Квантовые сигналы используют особые физические свойства частиц, которые могут мгновенно влиять друг на друга, даже на больших расстояниях. Это открывает возможности для сверхбыстрых и мощных квантовых компьютеров, которые смогут делать вычисления гораздо быстрее, чем нынешние технологии.

Этот чип не только передает квантовые сигналы, но и автоматически исправляет ошибки, что позволяет сохранять их целостность и точно передавать информацию. Важно, что система показала отличные результаты, поддерживая точность передачи данных выше 97% даже при наличии внешнего шума и помех, что делает ее устойчивой для реального использования в обычной жизни.

«Внедрив квантовую информацию в привычную структуру IP, мы показали, что квантовый интернет может буквально говорить на том же языке, что и классический. Эта совместимость — ключ к масштабированию с использованием существующей инфраструктуры», — рассказал аспирант факультета MSE и первый автор статьи Ичи Чжан.

Данное открытие значительно приближает создание квантового интернета, который может стать столь же революционным для будущего, как и традиционный интернет в 1990-х. С его помощью можно будет проводить вычисления на совершенно новом уровне — быстрее, эффективнее и безопаснее.

В этот же день ученые из Сиднейского университета представили новое исследование, в котором раскрывают, как можно обойти пределы принципа неопределенности Гейзенберга. Их результаты открывают новые горизонты для квантовых технологий, включая квантовые компьютеры и коммуникации, которые могут в корне изменить современные вычисления и безопасность данных.

