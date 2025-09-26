Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

Инженеры создали первый работающий квантовый интернет

Science Daily: квантовый интернет начал работать на обычных кабелях
0
EN
Фото: Global Look Press/Marijan Murat
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Квантовые технологии делают важный шаг вперед, и теперь квантовый интернет стал реальностью. Инженеры из Пенсильванского университета впервые перенесли квантовые сети из лаборатории в реальный мир, используя обычные коммерческие волоконно-оптические кабели Verizon, работающие по стандартным интернет-протоколам. Об этом 26 сентября сообщил журнал Science Daily.

Квантовый интернет — новая технология передачи данных, использующая законы квантовой физики. В отличие от обычного интернета, где информация передается в виде битов (0 и 1), квантовый интернет использует квантовые биты — кубиты, которые могут одновременно находиться в нескольких состояниях благодаря явлению суперпозиции.

Для этого ученые разработали специальный чип — Q-chip, который помогает синхронизировать обычные интернет-сигналы с квантовыми. Квантовые сигналы используют особые физические свойства частиц, которые могут мгновенно влиять друг на друга, даже на больших расстояниях. Это открывает возможности для сверхбыстрых и мощных квантовых компьютеров, которые смогут делать вычисления гораздо быстрее, чем нынешние технологии.

Этот чип не только передает квантовые сигналы, но и автоматически исправляет ошибки, что позволяет сохранять их целостность и точно передавать информацию. Важно, что система показала отличные результаты, поддерживая точность передачи данных выше 97% даже при наличии внешнего шума и помех, что делает ее устойчивой для реального использования в обычной жизни.

«Внедрив квантовую информацию в привычную структуру IP, мы показали, что квантовый интернет может буквально говорить на том же языке, что и классический. Эта совместимость — ключ к масштабированию с использованием существующей инфраструктуры», — рассказал аспирант факультета MSE и первый автор статьи Ичи Чжан.

Данное открытие значительно приближает создание квантового интернета, который может стать столь же революционным для будущего, как и традиционный интернет в 1990-х. С его помощью можно будет проводить вычисления на совершенно новом уровне — быстрее, эффективнее и безопаснее.

Криотстатная фигура: в РФ импортозаместили ключевую технологию для квантовых компьютеров
Как новые охлаждающие установки помогут развить прорывные решения в науке и технике

В этот же день ученые из Сиднейского университета представили новое исследование, в котором раскрывают, как можно обойти пределы принципа неопределенности Гейзенберга. Их результаты открывают новые горизонты для квантовых технологий, включая квантовые компьютеры и коммуникации, которые могут в корне изменить современные вычисления и безопасность данных.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025