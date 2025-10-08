Эксперты сообщили о популярности семейных путешествий среди россиян

Россияне все больше предпочитают путешествовать с семьей, а также проявляют интерес к страхованию турпоездок. Об этом сообщила пресс-служба «Ингосстраха» по материалам проведенного совместно с онлайн-сервисом путешествий OneTwoTrip анализа летней статистики бронирований и страховых оформлений за последние три года.

«Мы видим тенденцию к росту числа поездок с детьми, и вместе с тем такие путешествия становятся все более осознанными. Туристы все чаще включают страховку в обязательный список подготовки к отпуску, что делает отдых не только комфортным, но и безопасным», — отметил заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Дмитрий Кренев.

Доля поездок с детьми летом 2025 года составила 15% против 13% в 2023-м. Средний чек на бронирование отелей для семей вырос с 16,6 тыс. до 23,5 тыс. рублей, что выше темпов роста расходов путешественников без детей. При этом семьи все чаще выбирают более комфортные условия: доля бронирований в отелях уровня 4–5 звезд увеличилась с 44% до более 60%.

Наиболее популярными направлениями для отдыха с детьми остаются Турция (60% бронирований), Египет (13%) и ОАЭ (8%). У туристов без детей, кроме Турции (66%) и Египта (9%), в тройку лидеров входит также Вьетнам (8%).

Число оформленных семейных страховых полисов выросло более чем вдвое — с 161 тыс. летом 2023 года до почти 350 тыс. в 2025-м. Основным риском, включаемым в договор, остаются медицинские расходы. Среди частых страховых случаев — ОРВИ, кишечные инфекции и травмы.

Согласно опросу, 76,2% россиян всегда оформляют страховку при выезде за рубеж. Женщины и родители проявляют большую дисциплину в этом вопросе. Главные мотивы приобретения полиса — спокойствие, защита от непредвиденных расходов и визовые требования.

