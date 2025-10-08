Реклама
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Эксперты сообщили о популярности семейных путешествий среди россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Россияне все больше предпочитают путешествовать с семьей, а также проявляют интерес к страхованию турпоездок. Об этом сообщила пресс-служба «Ингосстраха» по материалам проведенного совместно с онлайн-сервисом путешествий OneTwoTrip анализа летней статистики бронирований и страховых оформлений за последние три года.

«Мы видим тенденцию к росту числа поездок с детьми, и вместе с тем такие путешествия становятся все более осознанными. Туристы все чаще включают страховку в обязательный список подготовки к отпуску, что делает отдых не только комфортным, но и безопасным», — отметил заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Дмитрий Кренев.

Доля поездок с детьми летом 2025 года составила 15% против 13% в 2023-м. Средний чек на бронирование отелей для семей вырос с 16,6 тыс. до 23,5 тыс. рублей, что выше темпов роста расходов путешественников без детей. При этом семьи все чаще выбирают более комфортные условия: доля бронирований в отелях уровня 4–5 звезд увеличилась с 44% до более 60%.

Наиболее популярными направлениями для отдыха с детьми остаются Турция (60% бронирований), Египет (13%) и ОАЭ (8%). У туристов без детей, кроме Турции (66%) и Египта (9%), в тройку лидеров входит также Вьетнам (8%).

Число оформленных семейных страховых полисов выросло более чем вдвое — с 161 тыс. летом 2023 года до почти 350 тыс. в 2025-м. Основным риском, включаемым в договор, остаются медицинские расходы. Среди частых страховых случаев — ОРВИ, кишечные инфекции и травмы.

Согласно опросу, 76,2% россиян всегда оформляют страховку при выезде за рубеж. Женщины и родители проявляют большую дисциплину в этом вопросе. Главные мотивы приобретения полиса — спокойствие, защита от непредвиденных расходов и визовые требования.

