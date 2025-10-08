Реклама
На счета сообщника экс-судьи Момотова наложили арест

Суды наложили арест на денежные счета предпринимателя Андрея Марченко — компаньона отставного судьи Верховного суда России Виктора Момотова. Об этом 8 октября «Известиям» сообщила его представитель Гаянэ Арутюнян.

«Все счета Андрея Марченко арестованы», — заявила она.

Также 3 октября Марченко не смог обжаловать свой арест на время предварительного следствия в рамках уголовного дела. 30 сентября Октябрьский суд Краснодара отправил Марченко под арест по делу о крупном мошенничестве.

Обратили в госдоход: у экс-судьи Адыгеи изъяли активы на 13 млрд рублей
Дочь Аслана Трахова ранее задержали по делу о мошенничестве и отмывании денег

Момотову 4 октября запретили открывать новые счета в банках в рамках антикоррупционного дела по иску Генпрокуратуры. Аналогичный запрет также был введен и в отношении аффилированных с Момотовым лиц.

Генпрокуратура РФ 23 сентября потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости стоимостью около 9 млрд рублей. Так, он использовал судейский иммунитет, чтобы прикрывать сформированные совместно с Марченко активы. Судьей были легализованы 11 отошедших Марченко объектов недвижимости. Вскоре после этого, 26 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) прекратила полномочия Момотова.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

