Улицы Душанбе украсили в преддверии государственного визита Путина

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Улицы Душанбе украсили в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Таджикистан. Кадры 8 октября публикуют «Известия».

На кадрах видно, как один из мостов оформили флагами РФ и Таджикистана, а на большом баннере разместили изображения Путина и его таджикистанского коллеги Эмомали Рахмона. Рядом находится еще один баннер с надписью «Встреча на высшем уровне — новый этап углубления стратегического сотрудничества между Таджикистаном и Россией».

Внимание привлекает другой баннер, также посвященный отношениям двух стран. Он гласит: «Таджикистан и Россия — крепкая дружба во имя мира и процветания».

В ходе визита в Таджикистан российский лидер примет участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Кроме того, Путин также отдельно встретится с зарубежными лидерами.

Визит президента России начнется вечером 8 октября с возложения венка к памятнику Исмаилу Самани. После этого состоится неформальный обед с участием Путина и Рахмона.
По итогам встречи двух глав государств ожидается совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.

Ранее, 8 сентября, замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 8 октября. По словам Панкина, встреча Путина с Рахмоном придаст новый мощный импульс развитию связей и откроет новые векторы для двусторонних контактов.

Позднее, 7 октября, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что после завершения всех мероприятий в Таджикистане Путин 10 октября ответит на вопросы СМИ.

