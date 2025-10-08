Военнослужащие группировки войск «Восток» в результате решительных и слаженных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области. Кадры боевой работы 8 октября показало Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе наступательных операций российские военнослужащие зачистили более 190 строений, освободив при этом населенный пункт от украинских боевиков.

В настоящее время Вооруженных силы России продолжают успешно вести боевые действия против украинских военнослужащих, освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей.

В Минобороны РФ в этот ж день сообщили, что Российская армия освободила Новогригоровку. Отмечалось, что противник понес значительные потери, включая более 385 боевиков, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также станции радиоэлектронной борьбы.

