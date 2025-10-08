В Росавиации заявили о плане сменить двигатели в самолетах Superjet на российские

Глава Росавиации Дмитрий Ядров 8 октября сообщил журналистам, что сейчас ведется проработка вопроса ремоторизации пассажирских самолетов Superjet с российско-французских двигателей SaM146 на отечественные ПД-8.

«У каждого двигателя, будь то российский, американский, английский, есть свой потолок по ресурсу. После него двигателю необходимо проходить капитальный ремонт. Понятно, что в конечном итоге нам эти отечественные самолеты с иностранными двигателями, видимо, придется ремоторизировать», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что для реализации этой инициативы необходимо завершить сертификацию отечественного двигателя ПД-8, что зависит от результатов испытаний, которые начнутся скоро.

Ядров добавил, что Superjet, несмотря на необходимость продления ресурса, остаются современными самолетами с возможностью эксплуатации более 20 лет. Росавиация активно работает над восстановлением флота и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации авиатехники, добавил он.

25 сентября глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что серийные поставки вертолетов «Ансат» с российским двигателем ВК-650 начнутся в 2027 году. Помимо этого, он также отметил важность прохождения всех необходимых испытаний и получения сертификата. Министр добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос ремоторизации «Ансатов» предыдущих лет выпуска, которые имеют двигатели иностранного производства.

До этого, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что процесс импортозамещения двигателей на самолетах Sukhoi Superjet и вертолетах «Ансат» завершен. Российский лидер сообщил, что позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального технологического суверенитета государства, развития транспорта, энергетики, а также в целом для экономического роста и достижения национальных целей РФ.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ