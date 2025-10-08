Рябков сообщил об отсутствии официальной реакции от США по ДСНВ

Россия не получила официального ответа от США на инициативу российской стороны по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом 8 октября сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, в случае, если Соединенным Штатам неинтересно предложение РФ, то государство обойдется без реакции американской стороны. Он добавил, что в настоящее время речи о продлении ДСНВ не идет.

«Никакого субстантивного ответа от США на предложение России по ДСНВ пока не было. <… > Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, если им это не интересно, мы без этого обойдемся», — приводит его слова ТАСС.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что российское предложение по стратегическим вооружениям не связано с возможной передачей США крылатых ракет Tomahawk Украине. При этом он призвал американскую сторону «трезво» и ответственно подойти к вопросу поставок данного оружия Киеву.

Также отмечается, что шаги американской стороны по развитию стратегической противоракетной обороны (ПРО) Россия может расценить как попытку повлиять на ее ядерный потенциал сдерживания.

Кроме того, Рябков заявил, что между Россией и США есть контакты по обмену заключенными, однако «движение в направлении той или иной новой схемы нет».

5 октября американский лидер Дональд Трамп назвал предложение России по ДСНВ хорошей идеей.

22 сентября Путин заявил о готовности России еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Он добавил, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение потенциалов сдерживания.

