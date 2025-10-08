Реклама
Рябков сообщил об отсутствии официальной реакции от США по ДСНВ

Рябков: Россия не получила официального ответа от США по ДСНВ
Фото: Global Look Press/MOD Russia
Россия не получила официального ответа от США на инициативу российской стороны по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом 8 октября сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, в случае, если Соединенным Штатам неинтересно предложение РФ, то государство обойдется без реакции американской стороны. Он добавил, что в настоящее время речи о продлении ДСНВ не идет.

«Никакого субстантивного ответа от США на предложение России по ДСНВ пока не было. <… > Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, если им это не интересно, мы без этого обойдемся», — приводит его слова ТАСС.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что российское предложение по стратегическим вооружениям не связано с возможной передачей США крылатых ракет Tomahawk Украине. При этом он призвал американскую сторону «трезво» и ответственно подойти к вопросу поставок данного оружия Киеву.

Также отмечается, что шаги американской стороны по развитию стратегической противоракетной обороны (ПРО) Россия может расценить как попытку повлиять на ее ядерный потенциал сдерживания.

Кроме того, Рябков заявил, что между Россией и США есть контакты по обмену заключенными, однако «движение в направлении той или иной новой схемы нет».

Достигли потолка: Вашингтон обвинил Москву в нарушении ограничений ДСНВ
МИД РФ неоднократно подчеркивал, что перевооружение ядерных сил России вписывается в установленные лимиты

5 октября американский лидер Дональд Трамп назвал предложение России по ДСНВ хорошей идеей.

22 сентября Путин заявил о готовности России еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Он добавил, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение потенциалов сдерживания.

