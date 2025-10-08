Реклама
Прямой эфир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Россиянам предложат платить за товары ладонью

Фото: пресс-служба ВТБ
На «Финополис-2025» представлен новый способ оплаты товаров с помощью аутентификации покупателя по рисунку вен ладони. Решение презентовал ВТБ совместно с Центром биометрических технологий.

Как рассказали в пресс-службе банка, клиенту достаточно будет поднести ладонь к специальному экрану-сканеру в магазине. ИК-датчик считает рисунок сосудов, распознает покупателя и найдет привязанный к аккаунту платежный инструмент.

Руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент банка Юлия Копытова,
пояснила, что технология идентификации человека по ладони уже работает в других странах, например, в Китае. «Современные платежные решения все дальше уводят от необходимости постоянно иметь при себе не только наличные или карту, но и смартфон или другие устройства», — отметила она, подчеркнув, что новый сценарий приема оплаты по ладони является еще одним шагом в развитии рынка платежей и биоэквайринга, в повышении удобства и скорости обслуживания в разных сферах торговли и услуг.

Заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов добавил, что кровеносные сосуды поглощают ИК-излучение больше, чем окружающие их ткани, поэтому они выглядят более темными на полученном при помощи ИК-датчиков изображении. «Это осложняет копирование данных при помощи фотографирования ладони пользователя или генерации изображения при помощи нейросетей, что повышает безопасность решения для пользователей», — уточнил он.

Планируется, что в будущем исходные образцы рисунка вен будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), а для биоэквайринга будет использоваться существующая инфраструктура коммерческой биометрической системы (КБС) ВТБ.

