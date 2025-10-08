Россиянам предложат платить за товары ладонью

На «Финополис-2025» представлен новый способ оплаты товаров с помощью аутентификации покупателя по рисунку вен ладони. Решение презентовал ВТБ совместно с Центром биометрических технологий.

Как рассказали в пресс-службе банка, клиенту достаточно будет поднести ладонь к специальному экрану-сканеру в магазине. ИК-датчик считает рисунок сосудов, распознает покупателя и найдет привязанный к аккаунту платежный инструмент.

Руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент банка Юлия Копытова,

пояснила, что технология идентификации человека по ладони уже работает в других странах, например, в Китае. «Современные платежные решения все дальше уводят от необходимости постоянно иметь при себе не только наличные или карту, но и смартфон или другие устройства», — отметила она, подчеркнув, что новый сценарий приема оплаты по ладони является еще одним шагом в развитии рынка платежей и биоэквайринга, в повышении удобства и скорости обслуживания в разных сферах торговли и услуг.

Заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов добавил, что кровеносные сосуды поглощают ИК-излучение больше, чем окружающие их ткани, поэтому они выглядят более темными на полученном при помощи ИК-датчиков изображении. «Это осложняет копирование данных при помощи фотографирования ладони пользователя или генерации изображения при помощи нейросетей, что повышает безопасность решения для пользователей», — уточнил он.

Планируется, что в будущем исходные образцы рисунка вен будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), а для биоэквайринга будет использоваться существующая инфраструктура коммерческой биометрической системы (КБС) ВТБ.

