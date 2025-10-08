SCMP узнала об услугах экзорцизма японской компании для сохранения цены домов

Токийская компания, специализирующаяся на проверке домов с привидениями, предлагает услуги экзорцизма, чтобы успокоить арендаторов и сохранить стоимость недвижимости. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Компания использует различные приборы для обнаружения аномалий в домах, где произошли смерти. Японский фольклор предупреждает, что беспокойные духи могут оставаться и приносить несчастье, а законы о недвижимости требуют от продавцов раскрывать информацию о трагедиях, произошедших в доме.

С ростом цен на недвижимость некоторые дома с «плохой аурой» начинают пользоваться популярностью. Говорят, что такие жилищные помещения могут терять до 10–20% своей стоимости.

В 2022 году агент по недвижимости Казутоши Кодама основал компанию Kachimode, которая специализируется на проверке «домов-призраков». По состоянию на сентябрь фирма проверила 196 таких объектов.

В интервью японскому изданию Toyo Keizai Кодама отметил, что его команда обычно проводит несколько дней в каждом доме, используя научные методы для проверки на аномалии. Среди их инструментов — видеозаписи и аудиозаписи, метры электромагнитных полей и тепловизоры. Они также учитывают такие факторы, как температура в помещении, влажность, шум, давление и движение воздуха.

Впоследствии компания выдает сертификат, подтверждающий, что «паранормальные явления не были обнаружены». В минувшем году стоимость такой проверки составляла 50 тыс. иен (около $340). На текущий момент цена варьируется от 80 тыс. до 150 тыс. иен (от $540 до $1 тыс.) в день.

Один из случаев касался дома в префектуре Тиба, где женщина свела счеты с жизнью, а ее сын умер там один. В ходе расследования, проведенного Кодамой, его ноутбук неожиданно выключился и не смог перезагрузиться, вероятно из-за технической неисправности. Он провел в доме почти 20 ночей и обнаружил только незначительные электромагнитные аномалии. Здание по-прежнему находится под наблюдением, а сертификат не был выдан.

В другом случае отец, потерявший дочь, обратился к Кодаме с просьбой сообщить ему, если девушка появится в комнате. После того как аномалий не было найдено, мужчина просто поблагодарил его.

«Понимание причины смерти в сочетании с ремонтом, уборкой и прозрачным расследованием может исцелить «психологические тени», — отметил Кодама.

В Японии некоторые владельцы домов также приглашают буддийских монахов или священников синтоистских храмов для проведения экзорцизмов. Храм Тенко-дзи в Токио взимает до 150 тыс. иен ($1 тыс.) за такие обряды.

Другие же нанимают профессиональных «очистителей домов с привидениями», которые временно живут в недвижимости и рассеивают негативную энергию.

