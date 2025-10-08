Три человека погибли при обстреле ВСУ Железного Порта в Херсонской области
При обстреле Железного Порта в Голопристанском районе Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли три человека. Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В Железном Порту Голопристанского МО в результате обстрела загорелись два здания для временного проживания — погибли три человека», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, в Горностаевке снаряды повредили автомобиль скорой помощи, но пострадавших нет. Кроме того, в результате происшествия в Новой Каховке произошло возгорание частного дома, оно уже ликвидировано.
Отмечается, что ВСУ также атаковали населенные пункты Алешки, Голая Пристань, Забарино, Заводовка и другие.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при ракетном ударе украинских боевиков по поселку Маслова Пристань погибли три человека, один пострадал. По его словам, в результате удара также было частично разрушено здание социального объекта.
