Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань в Белгородской области. По предварительной информации, в результате атаки три человека погибли, один пострадал. Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, трое погибло, один — раненый», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате удара было частично разрушено здание социального объекта. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны, идет работа по разбору завалов. Гладков добавил, что под завалами могут быть люди.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре мирных жителя погибли за сутки в регионе из-за обстрелов ВСУ. По его словам, в Новой Каховке в результате удара беспилотника также был ранен мужчина, его госпитализировали с осколочными ранениями.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ