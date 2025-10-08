ФСБ задержала подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске агента Киева

Правоохранительные органы задержали агента украинских спецслужб, подорвавшего в подмосковном Наро-Фоминске машину военного. Об этом 8 октября рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Установлено, что посредством мессенджера Telegram он инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого осуществил сбор информации об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также совершил поджог транспортного средства с символикой специальной военной операции», — говорится в сообщении.

По указанию куратора подозреваемый изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них он спрятал в тайнике на территории Москвы, другое использовал для подрыва автомобиля военнослужащего Министерства обороны РФ в Наро-Фоминске. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 («Террористический акт»).

При обыске в месте проживания фигуранта были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи, содержащие переписку с украинским куратором. В рамках расследования продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений.

Кроме того, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, документирование действий агента по признакам ст. 275 («Государственная измена») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК России. По их совокупности злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

7 октября сообщалось о задержании ФСБ жителя Подольска за призывы к терроризму, а именно бомбардировке Москвы. Уточняется, что фигурант в Telegram призывал нанести бомбовые удары по столице, а также ликвидировать предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для устрашения населения и воздействия на ход спецоперации.

