Реклама
Прямой эфир
Мир
Лекорню вновь назначен на должность премьер-министра Франции
Мир
Небензя призвал США остановить эскалацию с Венесуэлой и не делать «непоправимого»
Мир
Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
Мир
В Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине
Мир
Правительство РФ включило в санкционный список корпорацию Renault
Мир
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в Майами
Общество
Дмитриев заявил о помощи Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины
Мир
Лукашенко назвал глупостью решение не присуждать Трампу Нобелевскую премию мира
Мир
Politico узнала о планах Латвии выслать более 800 россиян из страны
Спорт
Сборная России победила Иран в товарищеском матче в Волгограде
Общество
В Росавиации опровергли открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Общество
Первым замминистра транспорта России назначен Константин Пашков
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»
Мир
Дания закупит 16 новых истребителей F-35 на общую сумму более $4,5 млрд
Общество
Суд арестовал чиновницу Елену Никитину на два месяца
Армия
Путин указал на судьбоносный для РФ характер решаемых военными задач
Мир
Израиль оставит армию в секторе Газа до разоружения ХАМАС

ФСБ задержала подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске агента Киева

ФСБ задержала агента Киева, подорвавшего машину военного в Подмосковье
0
EN
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Правоохранительные органы задержали агента украинских спецслужб, подорвавшего в подмосковном Наро-Фоминске машину военного. Об этом 8 октября рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Установлено, что посредством мессенджера Telegram он инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого осуществил сбор информации об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также совершил поджог транспортного средства с символикой специальной военной операции», — говорится в сообщении.

По указанию куратора подозреваемый изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них он спрятал в тайнике на территории Москвы, другое использовал для подрыва автомобиля военнослужащего Министерства обороны РФ в Наро-Фоминске. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 («Террористический акт»).

При обыске в месте проживания фигуранта были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи, содержащие переписку с украинским куратором. В рамках расследования продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений.

Кроме того, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, документирование действий агента по признакам ст. 275 («Государственная измена») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК России. По их совокупности злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Машинный переход: кто помог организатору нападения на аэродромы бежать из России
«Известия» нашли автомобиль и водителя, который вывез Артема и Екатерину Тимофеевых* в Казахстан

7 октября сообщалось о задержании ФСБ жителя Подольска за призывы к терроризму, а именно бомбардировке Москвы. Уточняется, что фигурант в Telegram призывал нанести бомбовые удары по столице, а также ликвидировать предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для устрашения населения и воздействия на ход спецоперации.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025