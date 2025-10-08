Реклама
Вода в океанах Новой Зеландии нагревается на 34% быстрее среднемирового уровня

Фото: Global Look Press/Robert Haasmann
Океаны Новой Зеландии нагреваются на 34% быстрее, чем в среднем по миру. Об этом 8 октября сообщается в обновленном отчете Министерства охраны окружающей среды и Статистического управления страны Our Marine Environment 2025 («Наша окружающая среда 2025»).

«Темпы потепления в океанических водах вокруг Новой Зеландии увеличиваются и сейчас превышают среднемировые темпы потепления на 34%», — говорится в отчете.

Отмечается, что эти воды нагреваются сильнее из-за изменений в атмосферной циркуляции и в океанических течениях в акватории Новой Зеландии. Кроме того, согласно проведенному анализу, температура поверхности моря в океанических регионах повысится на 1,0–1,5 градуса к 2050 году и на 1,0–3,0 градуса к 2100-му.

В исследовании указано, что около 219 тыс. домов общей стоимостью $180 млрд расположены в прибрежных и внутренних зонах затопления, а инфраструктура на сумму более $26 млрд подвержена риску на фоне климатических изменений. Так, в некоторых районах к 2050 году уровень моря может подняться на 20–30 см, что приведет к частым наводнениям и штормам.

Дней последних донце: ученые рассказали о расширении Мирового океана
Как это помогает изучать историю Земли и предсказывать глобальные катаклизмы

В январе прошлого года японские ученые из Нагойского университета рассказали о влиянии изменения климата и увеличения температуры морской воды на тайфуны. Так, если океанская вода нагревается, то буря дольше сохраняет интенсивность. Чтобы понять, как глобальное потепление влияет на тайфуны, ученые изучили буферный эффект взаимодействия атмосферы и океана на циклонические процессы.

