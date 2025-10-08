Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Бельгийская компания ВПК заявила о якобы летающих над ее заводами БПЛА

Politico: бельгийская компания ВПК заявила о летающих над ее заводами БПЛА
0
EN
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бельгийская дочерняя компания французского военно-промышленного концерна Thales сообщает о росте числа беспилотников, которые якобы летают над ее заводами.

«Мы видим больше беспилотников, чем несколько месяцев назад. <...> Мы обеспокоены», — заявил региональный директор Thales Belgium Ален Кеврен в интервью Politico.

По его словам, компания предприняла «значительные усилия» для установки систем обнаружения на своих объектах. Согласно информации издания, это происходит на фоне планов компании по удвоению производства неуправляемых ракет с лазерным наведением FZ275 до 70 тыс. единиц в ближайшие несколько лет.

Стена вопроса: противодронный проект ЕС представляет прямую угрозу России
Любой БПЛА можно быстро превратить из перехватчика в средство нанесения удара, объясняют эксперты

3 октября над военной базой Эльзенборн в Бельгии было обнаружено около 15 неизвестных БПЛА. Уточнялось, что неизвестные дроны появились над территорией Эльзенборна и проникли в воздушное пространство Германии.

25 сентября в Дании беспилотники были замечены в районе аэрогавани города Ольборг. Позднее БПЛА обнаружили в разных частях Дании — вблизи аэропортов в датских городах Эсбьерг, Сеннерборг и Скридструп.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026