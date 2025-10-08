Бельгийская компания ВПК заявила о якобы летающих над ее заводами БПЛА
Бельгийская дочерняя компания французского военно-промышленного концерна Thales сообщает о росте числа беспилотников, которые якобы летают над ее заводами.
«Мы видим больше беспилотников, чем несколько месяцев назад. <...> Мы обеспокоены», — заявил региональный директор Thales Belgium Ален Кеврен в интервью Politico.
По его словам, компания предприняла «значительные усилия» для установки систем обнаружения на своих объектах. Согласно информации издания, это происходит на фоне планов компании по удвоению производства неуправляемых ракет с лазерным наведением FZ275 до 70 тыс. единиц в ближайшие несколько лет.
3 октября над военной базой Эльзенборн в Бельгии было обнаружено около 15 неизвестных БПЛА. Уточнялось, что неизвестные дроны появились над территорией Эльзенборна и проникли в воздушное пространство Германии.
25 сентября в Дании беспилотники были замечены в районе аэрогавани города Ольборг. Позднее БПЛА обнаружили в разных частях Дании — вблизи аэропортов в датских городах Эсбьерг, Сеннерборг и Скридструп.
