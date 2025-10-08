«Экосистема МТС» сменит название на Erion

Реклама
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
«Экосистема МТС» зарегистрировала новые товарные знаки и до конца 2025 года сменит название на Erion. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал президент «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев.

Он объяснил, что новое название представляет собой сочетание слов Era (новый период) и Ion (движение заряженной частицы).

«Это, безусловно, B2B-бренд, станет ли он B2C, покажет время. Логика заключается в том, что экосистема будет иметь собственный бренд», — объяснил он.

Алиев добавил, что каждая из вертикалей кроме МТС Банка будет иметь свой бренд. Так, «Юрент» вернется к самостоятельному бренду, но в составе Erion, AdTech тоже поменяет бренд. Свое название сохранит IT-вертикаль MWS Web Services.

«Тут есть два аспекта: первый — каждая компания должна быть позиционирована как самостоятельная, а это значит, что она будет строить свой бренд, свое имя и репутацию. Второй — мы не отрицаем и не стремимся что-то от чего-то отделить. МТС вместе с телекомом и остальными бизнесами — единая группа, и они супервзаимосвязаны, но они взаимодействуют между собой на абсолютно рыночных условиях, чего удалось добиться в результате трансформации. То есть ребрендинг скорее про то, чтобы создавать каждой компании свое имя и чтобы каждая из них входила в топ-3», — заключил президент компании.

«Экосистема МТС» объединяет нетелеком-активы группы МТС, которые были выделены в ходе изменений в компании, начавшихся в конце 2024 года. Группа объединяет пять направлений: IT (МТС Web Services), реклама (Adtech), кикшеринг («Юрент»), финтех и funtech (онлайн-кинотеатр Kion, киностудия Kion Film, сервисы «Строки» и «МТС Музыка», сеть концертных площадок и собственный лейбл). Ровшан Алиев занял пост генерального директора «Экосистемы МТС» в начале 2025 года.

