Эксперт спрогнозировала спрос на препараты для похудения в РФ

Покупки россиянами препаратов для похудения в 2025 году вырастут на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом 8 октября сообщила преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

«По итогам 2025 года рост рынка препаратов для похудения может составить от 200% год к году. По итогам года объем рынка препаратов для похудения может превысить 15–20 млрд рублей, если не будет жестких ограничений или санкций на импорт действующих веществ», — рассказала Циканова в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт добавила, что доля рецептурных препаратов может увеличиться, если дженерики останутся доступными по цене. Несмотря на стабильный спрос на БАДы и «быстрые чаи для похудения», популярность рецептурных средств может снизить долю этого сегмента.

Экономист также отметила, что пик интереса россиян к снижению веса традиционно приходится на лето и осень, что стимулирует спрос на жиросжигатели, БАДы и рецептурные препараты. В то же время, в России растет интерес к здоровому образу жизни, фитнесу и body positive. Этот тренд приводит к росту спроса как на быстрые решения для похудения, так и на более осознанные подходы к поддержанию формы.

Циканова подчеркнула, что, если на рынке останутся доступные препараты для похудения, как отечественные, так и импортные, продажи будут продолжать расти. Препараты также будут распространяться через неофициальные каналы в мессенджерах, где реклама становится всё более агрессивной.

Врач-эндокринолог, терапевт, нутрициолог высшей категории КДЦ НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» Евгения Иванова 18 сентября рассказала, что необъяснимая потеря веса — серьезный симптом, который может говорить о системных заболеваниях. По ее словам, снижение массы тела более чем на 5% за последние 6–12 месяцев без видимых причин — это веский повод для немедленного обращения к врачу.

