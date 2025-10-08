Реклама
Добровольцы в ходе поисков пропавшей под Красноярском семьи прошли более 515 км

Фото: t.me/mchskrsk
В Красноярском крае в ходе поисков пропавшей семьи было исследовано более 515 км лесных дорог и 40 кв. км лесного массива. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по региону.

«Итоги поисковых работ за сутки. Всего наземными группами при поисково-спасательных работах было обследовано 40 кв. км лесного массива и 515 км лесных дорог», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что аэромобильной группировкой было обследовано 10 кв. км лесного массива, сотрудниками полиции — еще 20 кв. км. Добровольцы, в свою очередь, обследовали 10 кв. км и прошли 515,5 км лесных дорог. Помимо этого, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) волонтеров совершил часовой налет.

По информации пресс-службы, на 8 октября запланировали новые поисково-спасательные работы. Планируется осмотреть подходы к скальному массиву Буратинка и Мальвинка.

Пропавшие в предгорье: что случилось с семьей Усольцевых в Красноярском крае
Супруги и их пятилетняя дочка исчезли у подножия горы Буратинка 28 сентября

О поисках семьи Усольцевых в лесной местности в районе Минской петли сообщалось 2 октября. Уточнялось, что разыскивают мужчину и женщину 1961 и 1977 годов рождения, а также их пятилетнего ребенка. Семья двигалась по направлению к горе Буратинка, однако после пяти дней отсутствия связи с родственниками их местонахождение так и не выяснили. При этом вскоре после этого нашли автомобиль семьи.

Кроме того, подруга пропавшей Ирины Усольцевой Оксана Жданюк в разговоре с «Известиями» сообщила, что подробности планируемой прогулки семья не раскрывала, однако, скорее всего, они поменяли маршрут. При этом одна из версий исчезновения семьи туристов в Красноярском крае подразумевает, что мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться.

