Мошенники разработали новую схему обмана с затягиванием россиян в финансовую пирамиду

Мошенники, в соответствии с разработанным ими новым способом обмана, заманивают россиян в финансовую пирамиду, предлагая им приобрести схему выигрыша в лотерее. Об этом 8 октября сообщает «РИА Новости».

По информации агентства, злоумышленники рассылают потенциальным жертвам электронные письма с ссылкой на Telegram-канал с платным доступом, где якобы можно узнать схему выигрыша.

После того как решивший приобрести схему гражданин попадает в канал, он не находит там обещанной информации и ему предлагают перепродать доступ к каналу другим людям.

Согласно появившейся 7 октября информации, мошенники, желающие похитить личные данные и средства россиян начали предлагать им списание долгов якобы по государственной программе. Они, используя доверие и эмоциональное состояние людей, требовали от них персональные данные, СНИЛС и банковские реквизиты, которые использовали в том числе и для оформления кредитов на имя жертвы.

