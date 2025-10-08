Два человека погибли в результате ДТП в Амурской области

Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового и грузового автомобилей на 11184-м км федеральной автомобильной дороги «Амур». Об этом 8 октября сообщила Прокуратура Амурской области.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля Toyota Mark 2000 года рождения и его пассажир 1999 года рождения погибли на месте», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Прокуратура Магдагачинского района начала проверку и устанавливают обстоятельства ДТП. Для координации деятельности правоохранительных органов на место выехал прокурор Магдагачинского района Николай Мудрый.

Пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана 7 октября сообщила, что в Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе кареты скорой помощи, пострадали пять человек. Отмечалось, что в результате пострадали водитель и фельдшер скорой помощи, а также пациент.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ