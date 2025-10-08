Глава Минтруда сообщил об увеличении пособия по безработице до 16 тыс. рублей
С 1 февраля 2026 года размер пособия по безработице будет увеличен до 16 тыс. рублей. Об этом 8 октября сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий — выше, поскольку там применяются северные коэффициенты», — рассказал он в беседе с ТАСС.
Выплата увеличится по уровню инфляции на 6,8%. В 2025 году пособие проиндексировали на 9,5%.
Котяков 6 октября предложил модель борьбы с бедностью, основанную на принципе «двух ключей»: государство помогает, но граждане должны прилагать усилия для улучшения своего положения, если нет объективных препятствий. По его словам, в случаях объективной необходимости (уход за ребенком, инвалидность, болезнь, беременность, обучение) государство продолжит оказывать поддержку.
